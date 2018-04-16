Виталина Цымбалюк-Романовская пришла в студию программы Пусть говорят. Бывшая супруга Армена Джигарханяна обвинила артиста в мошенничестве.

Виталина Цымбалюк-Романовскаяпришла в студию программы "Пусть говорят". Бывшая супруга Армена Джигарханянаобвинила артиста в мошенничестве.На первых кадрах телепередачи Виталина подходит к театру Джигарханяна,но не решается переступить порог. "Морально мне невозможно туда войти, я нехочу. Когда жили хорошо – кажется счастливо, когда происходят такие события,когда тебя предают, выбрасывают – на это все смотришь по-другому", – с горечьюпризналась пианистка. Экс-жене артиста кажется, что 10 лет ее жизни прошли зря.Уже находясь в студии Цымбалюк-Романовская поведала, что чувствует несправедливость ксебе со стороны Джигарханяна и общественности. По словам женщины, недвижимость на нее оформилял сам АрменБорисович, чтобы бывшая супругаТатьяна Власоване могла иметь прав на это жилое помещение.Также Виталина отметила, что подобные вопросы в ее семье решал только Джигарханян, всесделки с недвижимостью делались исключительно по велению АрменаБорисовича, поэтому все упреки артиста – ложь. Было официально проведено следствие и ниодно обвинение Армена Борисовича не подтвердилось.Более того, пианистка уверена, что это ее обобрали, подделав подпись. "Моя квартира однокомнатная, в которой мы жили, была действительнопереоформлена мошенническим способом – сто процентов. К сожалению, Армен Борисович,на данный момент, он является заинтересованным лицом, я не против былапоговорить, но, поскольку нет переговоров и отчуждение произошло без моеговедома и согласия, это действительно незаконно", – уверила бывшая жена Джигарханяна.Далее появился друг народного артиста, режиссер Юрий Шерлинг,он заявил, что Армен Борисович не хочет вдеть экс-зазнобу: "Он настроен крайнекатегорично, он все время утверждает, что Виталина вела себя крайненеблагообразным образом. Обвиняет ее, конкретно, говорит, что она воровала унего деньги, оболванивала всячески. Всякое упоминание о Виталине приводит егов совершенное неистовство. Он повторяет одну и ту же фразу, что в жизни сделалогромную ошибку доверившись чувству. Он категорически не желает видеться и говоритьоб этом".Режиссер рассказал, что на данный момент Джигарханян живет воднокомнатной квартире в Красногорске, аппартаменты в центре на Арбате сейчастакже в собственности артиста, сейчас там идет ремонт. Любимица публики подводитздоровье.Цымбалюк-Романовская уверена,что некто настроил ее экс-супруга против нее, на артиста кто-то влияет. Сейчасактер обижен, оттого и не слышит фактов "Он был в плохом эмоциональном либов физическом состоянии. Он очень часто бывает жестоко несправедлив к людям,даже к близким", -заявила блондинка. "То, что он говорит не всегда адекватно,не всегда это то, что есть на самом деле", – пояснила Виталина свое заявление.