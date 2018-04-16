Виталина Цымбалюк-Романовская
пришла в студию программы Пусть говорят. Бывшая супруга Армена Джигарханяна
обвинила артиста в мошенничестве.
Виталина Цымбалюк-Романовская
пришла в студию программы "Пусть говорят". Бывшая супруга Армена Джигарханяна
обвинила артиста в мошенничестве.
На первых кадрах телепередачи Виталина подходит к театру Джигарханяна,
но не решается переступить порог. "Морально мне невозможно туда войти, я не
хочу. Когда жили хорошо – кажется счастливо, когда происходят такие события,
когда тебя предают, выбрасывают – на это все смотришь по-другому", – с горечью
призналась пианистка. Экс-жене артиста кажется, что 10 лет ее жизни прошли зря.
Уже находясь в студии Цымбалюк-Романовская поведала, что чувствует несправедливость к
себе со стороны Джигарханяна и общественности. По словам женщины, недвижимость на нее оформилял сам Армен
Борисович, чтобы бывшая супругаТатьяна Власова
не могла иметь прав на это жилое помещение.
Также Виталина отметила, что подобные вопросы в ее семье решал только Джигарханян, все
сделки с недвижимостью делались исключительно по велению Армена
Борисовича, поэтому все упреки артиста – ложь. Было официально проведено следствие и ни
одно обвинение Армена Борисовича не подтвердилось.
Более того, пианистка уверена, что это ее обобрали, подделав подпись. "Моя квартира однокомнатная, в которой мы жили, была действительно
переоформлена мошенническим способом – сто процентов. К сожалению, Армен Борисович,
на данный момент, он является заинтересованным лицом, я не против была
поговорить, но, поскольку нет переговоров и отчуждение произошло без моего
ведома и согласия, это действительно незаконно", – уверила бывшая жена Джигарханяна.
Далее появился друг народного артиста, режиссер Юрий Шерлинг,
он заявил, что Армен Борисович не хочет вдеть экс-зазнобу: "Он настроен крайне
категорично, он все время утверждает, что Виталина вела себя крайне
неблагообразным образом. Обвиняет ее, конкретно, говорит, что она воровала у
него деньги, оболванивала всячески. Всякое упоминание о Виталине приводит его
в совершенное неистовство. Он повторяет одну и ту же фразу, что в жизни сделал
огромную ошибку доверившись чувству. Он категорически не желает видеться и говорить
об этом".
Режиссер рассказал, что на данный момент Джигарханян живет в
однокомнатной квартире в Красногорске, аппартаменты в центре на Арбате сейчас
также в собственности артиста, сейчас там идет ремонт. Любимица публики подводит
здоровье.
Цымбалюк-Романовская уверена,
что некто настроил ее экс-супруга против нее, на артиста кто-то влияет. Сейчас
актер обижен, оттого и не слышит фактов "Он был в плохом эмоциональном либо
в физическом состоянии. Он очень часто бывает жестоко несправедлив к людям,
даже к близким", -заявила блондинка. "То, что он говорит не всегда адекватно,
не всегда это то, что есть на самом деле", – пояснила Виталина свое заявление.