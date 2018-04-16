Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена игроков, вызванных на третий этап Евротура – Чешские игры. Турнир пройдет с 19 по 22 апреля.

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал имена игроков, вызванных на третий этап Евротура – Чешские игры. Турнир пройдет с 19 по 22 апреля.Исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьев вызвал в сборную следующих хоккеистов. Вратари: Василий Кошечкин ("Металлург" Магнитогорск), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров ("Динамо" Москва), защитники: Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Егор Яковлев (все — СКА), Алексей Береглазов ("Металлург" Магнитогорск), Дмитрий Огурцов ("Нефтехимик"), Александр Елесин ("Локомотив"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Максим Минеев ("Авангард"), Николай Демидов ("Сибирь), нападающие: Никита Гусев, Павел Дацюк, Александр Барабанов, Виктор Тихонов, Илья Каблуков (все — СКА), Евгений Дадонов ("Флорида", НХЛ), Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Никита Сошников ("Сент-Луис", НХЛ), Антон Слепышев ("Эдмонтон", НХЛ), Александр Дергачев ("Спартак"), Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Алексей Кручинин ("Трактор"), Кирилл Семенов, Артем Михеев (оба — "Авангард").19 апреля сборная России проведет вынесенный матч этапа в Ярославле со шведами. Затем наша команда сыграет с финнами (21 апреля) и чехами (22 апреля) в Пардубице. После двух этапов Евротура сборная России набрала в шести матчах 15 очков и занимает первое место в турнирной таблице.Также стало известно, что на чемпионате мира не выступят нападающие Илья Ковальчук, Иван Барбашов, Сергей Плотников и защитник Виктор Антипин. Ковальчук попросил не вызывать его в команду после наряженного сезона. У трех остальных игроков травмы, которые не позволит им выступить в Дании.