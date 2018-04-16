Дана Борисова наконец сменила душные судебные залы на романтические прогулки у пруда. именно там известную телеведущую засняли в объятиях не менее популярного исполнителя.

Дана Борисова наконец сменила душные судебные залы на романтические прогулки у пруда. именно там известную телеведущую засняли в объятиях не менее популярного исполнителя.Ушлые папарацци проследили за Даной Борисовой. Гламурную телеведущую застали в одном из столичных парков. Причем блондинка была не одна, а в компании известного исполнителя. Как утверждает , Дана Борисова жарко целовалась с певцом Данко."41-летняя телеведущая провела уикенд в одном из московских парков в компании мужчины, в котором очевидцы опознали 49-летнего певца Данко, в начале нулевых взрывавшего хит-парады хитом "Московская ночь". Пара вела себя, как на обычном свидании – прогулки на берегу, объятья и прочие нежности", – компетентно сообщило издание и в подтверждение опубликовало короткое видео, на котором, предположительно, запечатлены Дана Борисова и Данко.Отметим, что до 2003 года в артистической среде ходили слухи, что артисту девушки совсем не интересны. Но появившийся в эфире клип, в котором полуголый атлет Данко страстно целуется с Даной, заставил клеветников замолчать. После съемок этого видео у певца и телеведущей начался роман. "У него была девушка, которая ждала ребенка, но Саша (настоящее имя певца – Прим. ред.) говорил, что ребенок не от него. Мы даже жили с ним какое-то время", – рассказала Дана в недавнем интервью.Интересно, что сам певец никакой подлости в такой двойной жизни не видел. "Я был молодой, красивый, свободный, не был женат, почему нет?!" – заявил артист. Однако их роман длился недолго. "Саша – один из самых "щедрых" мужчин в моей жизни, – съязвила Дана Борисова. – Перед расставанием он мне подарил... фотоаппарат-мыльницу! Еще бы скакалку подарил! Более того, он забрал камеру, когда мы расстались". Судя по новому видео, телеведущая и популярный исполнитель спустя годы нашли общий язык (во всех смыслах).Вот только есть некий нюанс. Данко женат и воспитывает двоих дочерей. Причем младшая, трехлетняя Агата, страдает ДЦП.