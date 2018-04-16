Нижняя палата парламента готовит обращение в правительство с
просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильма
Константина Хабенского Собибор. С соответствующим предложением
выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председателя нижней палаты в
понедельник, 16 апреля, поддержал Совет Госдумы.
Нижняя палата парламента готовит обращение в правительство с
просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильма
Константина Хабенского "Собибор". С соответствующим предложением
выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председателя нижней палаты в
понедельник, 16 апреля, поддержал Совет Госдумы.
Депутаты рассчитывают, что кабинет министров и минкульт
России пойдет навстречу создателям картины. Комитет нижней палаты по
международным делам уже организовал ряд мероприятий по продвижению фильма на
площадке постпредства России в Вене и Женеве.
Недавно в Малом зале Госдумы был организован показ
"Собибора". "Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо", – поделился
своими впечатлениями от картины Вячеслав Володин. По его словам, необходимо
приложить все усилия, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.
В свою очередь, глава думского комитета по международным
делам Леонид Слуцкий назвал "Собибор" "потрясающим фильмом по
силе воздействия на зрителя, по донесению исторической правды".
Фильм Константина Хабенского выходит в российский прокат 3
мая. Он повествует о восстании в одноименном нацистском лагере на территории Польши
в 1943 году. Сопротивление возглавил лейтенант Красной армии Александр
Печерский.
Восстание в Собиборе – единственное удачное сопротивление в
нацистских концентрационных лагерях за годы Второй мировой войны. Многим
заключенным удалось бежать. Сразу после этого лагерь смерти был стерт с лица
земли.
Перед Днем Победы ленту покажут более чем в двух тысячах кинотеатров. Первый показ пройдет в Ростове-на-Дону.