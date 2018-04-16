Нижняя палата парламента готовит обращение в правительство с просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильма Константина Хабенского Собибор. С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председателя нижней палаты в понедельник, 16 апреля, поддержал Совет Госдумы.

Нижняя палата парламента готовит обращение в правительство спросьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильмаКонстантина Хабенского "Собибор". С соответствующим предложениемвыступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Председателя нижней палаты впонедельник, 16 апреля, поддержал Совет Госдумы.Депутаты рассчитывают, что кабинет министров и минкультРоссии пойдет навстречу создателям картины. Комитет нижней палаты помеждународным делам уже организовал ряд мероприятий по продвижению фильма наплощадке постпредства России в Вене и Женеве.Недавно в Малом зале Госдумы был организован показ"Собибора". "Фильм очень тяжелый, но смотреть его надо", – поделилсясвоими впечатлениями от картины Вячеслав Володин. По его словам, необходимоприложить все усилия, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась.В свою очередь, глава думского комитета по международнымделам Леонид Слуцкий назвал "Собибор" "потрясающим фильмом посиле воздействия на зрителя, по донесению исторической правды".Фильм Константина Хабенского выходит в российский прокат 3мая. Он повествует о восстании в одноименном нацистском лагере на территории Польшив 1943 году. Сопротивление возглавил лейтенант Красной армии АлександрПечерский.Восстание в Собиборе – единственное удачное сопротивление внацистских концентрационных лагерях за годы Второй мировой войны. Многимзаключенным удалось бежать. Сразу после этого лагерь смерти был стерт с лицаземли.Перед Днем Победы ленту покажут более чем в двух тысячах кинотеатров. Первый показ пройдет в Ростове-на-Дону.