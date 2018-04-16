До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь пассивным способом - то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными эйрбэгами.
<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-detskoe-avtokreslo-vpervye-osnastili-podushkami-bezopasnosti.html" target="_blank">Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности</a> - До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь пассивным способом - то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными эйрбэгами.
[url=http://33live.ru/novosti/16-04-2018-detskoe-avtokreslo-vpervye-osnastili-podushkami-bezopasnosti.html]Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности[/url] - До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь пассивным способом - то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными эйрбэгами.