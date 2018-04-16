До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь пассивным способом - то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными эйрбэгами.

До недавних пор автокресла защищали детей при аварии лишь "пассивным" способом — то есть, за счет своей конструкции и ремней безопасности. Технологии развиваются, и один из производителей уже оснастил свои кресла полноценными "эйрбэгами".