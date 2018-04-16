Завершился финальный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».

Завершился финальный этап чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б». К сожалению, как и в прошлом году, занять призовые места у владимирских волейболистов не получилось. Результат чемпионата — только четвертое место. Победителями стали волейболисты «Автомобилиста» из Санкт-Петербурга, «серебро» у спортсменов ВК «Тюмень» из Тюменской области и «бронза» у «Подмосковья» Московская область.