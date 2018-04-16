Лолита стала одним из дипломантов юбилейного концерта Авторадио. А после выступления пообщалась за кулисами с корреспондентом Dni.Ru.

Лолита стала одним из дипломантов юбилейного концерта "Авторадио". А после выступления пообщалась за кулисами с корреспондентом Dni.Ru."Моя дочь Ева в этом году будет сдавать выпускные экзамены в школе, – рассказала Лолита. – А потом много-много учителей станут заниматься с ней, чтобы она училась дальше. Мы не будем в этом году поступать в ВУЗ, потому что Еве нужна адаптация к русскому языку – у нас ее пока нет".Правда, ясности, кем будет в будущем наследница Милявской, пока нет. "Я в ее возрасте никак не могла определиться с профессий, и год не поступала никуда, шастала по закулисью. А потом случайно оказалась на режиссуре, – говорит Милявская. – Так вот, я не хочу, чтобы моя дочь шастала по закулисью – сейчас не то время"."У Евы склонность к языкам – она хорошо говорит по-английски, по-немецки, – заверяет Милявская. – Поэтому хочу, чтобы она стала переводчиком – литературным, техническим, каким угодно. Но знаю точно, что в Украине она учиться не будет. И в Лондон не поедет – там наркотики, да и принц женится, моей там уже делать нечего (улыбается). А про Россию пока думаем".На выпускной вечер к дочери Лолита, увы, не попадет. "Меня не пускали на Украину и не пустят даже на выпускной вечер – это уже понятно, – вздыхает артистка. – А моя мама в 75 лет не сможет вести прямой эфир с праздника Евы – ей сложно объяснить, как это сделать".Но зато зато к выпускному певица собрала ребенка собственноручно. "Ева с бабушкой приезжали недавно ко мне в Москву, и я купила дочери потрясающий девичий костюм от Валентино, туфли с камушками,– улыбается артистка. – Заодно и себе купила туфли – просто я давно в магазины не выходила. Теперь хотя бы знаю, как дочь будет одета. Попросила бабушку сделать ей Еве красивую прическу".При этом самой Еве никаких специальных наставлений Лолита не давала. "У меня такая дочь, что когда я ее один раз поругала, осадила: "Мам, скажи "спасибо", что я хоть не пью и не курю, – пояснила артистка. – Это другое время, другое поколение. Ева, например, очень скромная. Я даже спрашиваю у нее разрешение на публикации совестной фотографии в социальных сетях".