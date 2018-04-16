Мужчина, возмущенный поведением другого участника дорожного движения, догнал и оттормозил его, после чего просто выломал стекло в машине оппонента. Инцидент был запечатлен автомобильным регистратором.

Дорожный конфликт, произошедший на днях в окрестностях Брянска, попал в объектив регистратора, установленного в машине очевидца.Судя по всему, водитель Chevrolet Lanos выехал на дорогу, создав помеху Kiа, возмущенный водитель которого решил восстановить "справедливость".Догнав обидчика, он заставил его затормозить, после чего выломал боковое стекло в Chevrolet и попытался извлечь оппонента из салона авто.Чем в итоге закончилось это противоборство – неизвестно.