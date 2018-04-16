Первому каналу не дает покоя история развода Армена Джигарханяна и оборотистой киевской домбработницы Виталины Цымбалю-Романовской. На наступившей неделе нас ждет очередной виток этой эпической саги.

Первому каналу не дает покоя история развода Армена Джигарханяна и оборотистой киевской домбработницы Виталины Цымбалю-Романовской. На наступившей неделе нас ждет очередной виток этой эпической саги."Первый канал анонсировал показ очередной пошлой программы "Пусть говорят" о ситуации вокруг Армен Борисовича Джигарханяна. Понимаю, что у многих это вызывает глубокое разочарование и желание как то ответить! – написал на специально созданной в поддержку Народного артиста СССР странице в социальной сети его близкий друг Артур Согомонян. – Я хочу заранее обратиться к вам с просьбой никак не реагировать на эту очередную мерзкую выходку Первого канала"."Зная не по наслышке, низкий человеческий и профессиональный уровень создателей этих дешевых передач, могу с уверенностью сказать, что им абсолютно все равно, каким образом поднимать упавший рейтинг своих дешевых ток-шоу. Наша активность в медиа-пространстве только поднимет количество просмотров, это то, чего они ждут", – заявил Согомонян.Ранее он наглядно объяснил, как цинично действуют редакторы Первой кнопки: "В начале марта сотрудники Первого канала несколько дней бесцеремонно пытались связаться с Джигарханяном, звонили в домофон, представляясь работниками коммунальных служб, караулили возле подъезда. Нам пришлось нанять охрану и отключить домофон".Артура поддержал и администратор страницы на Facebook. "Мы против действий Первого канала, который своими передачами выступает, как площадка для отличного пиара террора против заслуженной личности, Великого Актера, пожилого человека! Возражаем против использования имени Джигарханяна! Просим остановить и прекратить вмешательство в частную жизнь Джигарханяна! Требуем информационной гигиены, уважения чувств и интересов зрителей, соблюдения этики и морали по отношению к артисту!", – говорится в обращении.