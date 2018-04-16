Ситуацию с колебаниями на валютном рынке прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, повышение курса доллара с 58-59 рублей до 62-64 рублей не является критичным и укладывается в рамки сделанного ранее прогноза.

Ситуацию с колебаниями на валютном рынке прокомментировал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович. По его словам, повышение курса доллара с 58-59 рублей до 62-64 рублей не является критичным и укладывается в рамки сделанного ранее прогноза."У нас в макроэкономическом прогнозе, в бюджете заложен курс 64 рубля за доллар с самого начала. Этот прогноз был опубликован в прошлом году, и он не менялся", — пояснил Аркадий Дворкович в интервью телеканалу "Россия 24".Ослабление российской валюты стало следствием определенных событий, напомнил вице-премьер."Но, как мы видим по динамике рынка, постепенно приходит в равновесие спрос и предложение, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков. Все происходит достаточно плавно", — отметил Дворкович.США ввели новые санкции в отношении России 6 апреля. Ограничительные меры затронули 17 российских госслужащих, 7 крупных российских бизнесменов и 12 государственных компаний. Российский рынок отреагировал на это достаточно бурно, курс доллара поднимался до 65 рублей за доллар, а курс евро – до 80 рублей. Однако затем российская валюта немного отыграла потери. 16 апреля при открытии торгов на Московской бирже доллар стоил 62,62 рубля, а евро — 77,21 рубля.