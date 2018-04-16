Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что ей было непросто уходить от маленькой дочки, и объяснила, почему является не самым завидным вариантом.

Екатерина Климова дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что ей было непросто уходить от маленькой дочки, и объяснила, почему является не самым завидным вариантом.У Екатерины Климовой четверо детей. По признанию актрисы, с каждым из них она все меньше времени проводила в декрете. "Я, наверное, самый яркий представитель женщин, которые пытаются совместить и семью, и работу, но не всегда это удается. С каждым ребенком мой, как вы сказали, декретный отпуск становится все короче. Я закончила съемки в середине августа, а моя младшая дочь Бэлла родилась 30 сентября. И уже в декабре я снова снималась в картине "Я люблю своего мужа". Это было тяжело – уходить от крохотной дочки, но, как назло, попался интересный сценарий", – со смехом рассказала Климова.Актриса призналась, что утешает себя тем, что у нее много родных и близких, кто может заняться воспитанием ее наследников. "У нас большая итальянская семья – четверо детей, бабушки, дедушки, папы, няни, – они не чувствуют дефицита любви и мое вынужденное отсутствие не мешает им жить нормальной жизнью. Конечно, у нас нет идиллии: совмещать семью и работу сложно. Но что поделать: существуют люди, одержимые профессией, и я из их числа", – констатировала артистка.На протяжении нескольких лет Екатерина Климова является супругой актера Гелы Месхи. По словам актрисы, она не из тех женщин, кто что-то придумывает, чтобы придать отношениям новый импульс. "Придумывать – точно нет. Хочется ухаживать за отношениями, как за драгоценной вазой. Ведь если ее не чистить, не полировать, не ставить туда цветы, она покроется слоем пыли. А по неосторожности ее вообще можно разбить. Так рисковать отношениями желания у меня нет. Встряхивать их, добавлять перца – увольте! Наоборот, стараешься сохранить то, что имеешь. С возрастом для меня приобрели особую ценность уважение, взаимопонимание, комфорт существования рядом", – объяснила Екатерина.В своем плотном графике между работой и семьей актриса находит возможность встретиться с друзьями и подругами, но это бывает крайне редко. "Есть подружки, с которыми дружим много лет, и новые появляются. В принципе я открытый человек, но сейчас не могу так горячо поддерживать отношения, как когда-то. Когда есть возможность, мы с девочками встречаемся. Но я, наверное, друг такой же, как мать и жена: не самый завидный вариант", – цитирует Екатерину Климову журнал .