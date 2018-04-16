Сборная Швеции не сможет рассчитывать на двух хоккеистов НХЛ во время чемпионата мира по хоккею. От участия в первенстве отказались вратарь Чикаго Блэкхоукс Антон Форсберг и нападающий Анахайм Дакс Якоб Сильверберг.

Сборная Швеции не сможет рассчитывать на двух хоккеистов НХЛ во время чемпионата мира по хоккею. От участия в первенстве отказались вратарь "Чикаго Блэкхоукс" Антон Форсберг и нападающий "Анахайм Дакс" Якоб Сильверберг.Форсберг, чей клуб не пробился в плей-офф Кубка Стэнли, отказался от вызова в сборную., сославшись на травму. Сильверберг, чей клуб продолжает борьбу за главный трофей заокеанского хоккея, заблаговременно известил тренерский штаб сборной, в том, что нуждается в отдыхе.Ранее от участия в чемпионате мира отказались еще несколько шведских хоккеистов, выступающих за океаном, — вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, нападающие "Ванкувера" Даниэль и Хенрик Седины, а также защитник "Оттавы" Эрик Карлссон.. Первенство мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая.об Сильверберг