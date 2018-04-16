С 9 по 13 апреля сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы провели профилактическое мероприятие «Ваш пассажир – ребенок»

С 9 по 13 апреля сотрудники Госавтоинспекции г. Москвы провели профилактическое мероприятие «Ваш пассажир – ребенок».В ходе проведения операции, которая прошла во всех округах столицы, сотрудниками ГИБДД было пресечено 1787 нарушений правил перевозки детей и 1012 нарушений водителями применения ремней безопасности.Сотрудники дорожно-патрульной службы, в первую очередь, обращали внимание на использование автомобилистами детских удерживающих устройств: Госавтоинспекторы провели профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей.Инспекторы дорожно-патрульной службы посетили общеобразовательные организации города Москвы, где провели занятия по безопасности дорожного движения. Они рассказали детям о пользе применения автокресел и правилах безопасного поведения как в личном, так и в общественном транспорте. После мероприятий учащимся вручали световозвращатели.Столичная Госавтоинспекция отмечает, что такие мероприятия направлены, прежде всего, на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и призывает соблюдать правила перевозки маленьких пассажиров, чтобы сохранить жизнь и здоровье малышей.