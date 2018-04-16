Нижняя палата парламента рекомендует создать комиссии в парламентах стран – членов Совета Европы (СЕ) по расследованию противоправных действий Великобритании в отношении России. Соответствующее обращение поддержал в понедельник, 16 апреля, Совет Госдумы.

Нижняя палата парламента рекомендует создать комиссии впарламентах стран – членов Совета Европы (СЕ) по расследованию противоправныхдействий Великобритании в отношении России. Соответствующее обращение поддержалв понедельник, 16 апреля, Совет Госдумы."Мы рекомендуем создать комиссии в национальных парламентахпо расследованию противоправных действий против России правительства СоединенногоКоролевства", – сказал глава думского комитета по международным делам ЛеонидСлуцкий.По его словам, после заключения швейцарского центрарадиологического и химикобиологического анализа в Шпице обвинять Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери вСолсбери совершенно безосновательно. Ранее министр иностранныхдел России Сергей Лавров заявил, что специалисты лаборатории выяснили, чтопострадавшие могли быть отравлены веществом BZ, которое использовали страныНАТО"Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46странам-членам Совета Европы с рекомендаций создать такие комиссии", – сказалон.Ранее в интервью агентству "Интерфакс" спикерГосдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация с отравлением Скрипалей не имеетникакого отношения к России. Великобритания, заявил председатель нижней палаты,боится правды по резонансному делу. "Правда откроется, и ни у кого неостанется и тени сомнений – эта история имеет отношение исключительно кБритании", – сказал законодатель.Глава нижней палаты указал на то, что Лондон не желает идтина сотрудничество с Москвой в расследовании инцидента, не предоставляет дляанализа вещество, которое могли использовать злоумышленники. По его словам,такое поведение говорит о том, что британским властям есть что скрывать.Володин выразил надежду, что в расследовании отравленияСкрипаля будет сделан объективный вывод, но все же лучше делать это вместе стой страной, в адрес которой выдвигаются обвинения. Однако премьер-министрВеликобритании Тереза Мэй изначально предоставила ложную информацию, преподнесяее как объективную истину, посетовал Володин.Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьЮлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. В Лондоне практическисразу кинулись обвинять в случившемся Москву, не предоставив при этом никакихдоказательств.Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй вкачестве ответной меры объявила о высылке 23 сотрудников российскогодипломатического ведомства. Москва призвала не делать поспешных выводов ипровести объективное расследование случившегося.