Нижняя палата парламента рекомендует создать комиссии в
парламентах стран – членов Совета Европы (СЕ) по расследованию противоправных
действий Великобритании в отношении России. Соответствующее обращение поддержал
в понедельник, 16 апреля, Совет Госдумы.
Нижняя палата парламента рекомендует создать комиссии в
парламентах стран – членов Совета Европы (СЕ) по расследованию противоправных
действий Великобритании в отношении России. Соответствующее обращение поддержал
в понедельник, 16 апреля, Совет Госдумы.
"Мы рекомендуем создать комиссии в национальных парламентах
по расследованию противоправных действий против России правительства Соединенного
Королевства", – сказал глава думского комитета по международным делам Леонид
Слуцкий.
По его словам, после заключения швейцарского центра
радиологического и химикобиологического анализа в Шпице обвинять Россию в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в
Солсбери совершенно безосновательно. Ранее министр иностранных
дел России Сергей Лавров заявил, что специалисты лаборатории выяснили, что
пострадавшие могли быть отравлены веществом BZ, которое использовали страны
НАТО
"Поэтому обращаемся к национальным парламентам 46
странам-членам Совета Европы с рекомендаций создать такие комиссии", – сказал
он.
Ранее в интервью агентству "Интерфакс" спикер
Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация с отравлением Скрипалей не имеет
никакого отношения к России. Великобритания, заявил председатель нижней палаты,
боится правды по резонансному делу. "Правда откроется, и ни у кого не
останется и тени сомнений – эта история имеет отношение исключительно к
Британии", – сказал законодатель.
Глава нижней палаты указал на то, что Лондон не желает идти
на сотрудничество с Москвой в расследовании инцидента, не предоставляет для
анализа вещество, которое могли использовать злоумышленники. По его словам,
такое поведение говорит о том, что британским властям есть что скрывать.
Володин выразил надежду, что в расследовании отравления
Скрипаля будет сделан объективный вывод, но все же лучше делать это вместе с
той страной, в адрес которой выдвигаются обвинения. Однако премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй изначально предоставила ложную информацию, преподнеся
ее как объективную истину, посетовал Володин.
Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Юлия были отравлены в начале марта в городе Солсбери. В Лондоне практически
сразу кинулись обвинять в случившемся Москву, не предоставив при этом никаких
доказательств.
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй в
качестве ответной меры объявила о высылке 23 сотрудников российского
дипломатического ведомства. Москва призвала не делать поспешных выводов и
провести объективное расследование случившегося.