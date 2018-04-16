Нижняя палата парламента рассмотрит в первом чтении нормативно-правовой акт об ответных санкциях России в отношении США на пленарном заседании 15 мая. Об этом по итогам Совета Госдумы сообщил спикер Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента рассмотрит в первом чтениинормативно-правовой акт об ответных санкциях России в отношении США напленарном заседании 15 мая. Об этом по итогам Совета Госдумы сообщил спикерВячеслав Володин.По словам законодателя, нижняя палата уже отправляетдокумент президенту, правительству, в Совет Федерации, в Общественную и Счетнуюпалаты, а также в думские комитеты. "Постараемся работу сделатькачественно, чтобы вынести законопроект для рассмотрения его концепции в первомчтении на 15 мая", – сказал он.Володин подчеркнул, что нормативно-правовой акт необходимообсудить с экспертами. "Постараемся максимально провести работу,организовать встречи с деловым сообществом, с компаниями, которые будут так илииначе иметь отношение к реализации этого законопроекта", – добавил спикер.Он отметил, что нормативно-правовой акт носит рамочныйхарактер. По словам Володина, внесенный на рассмотрение депутатов документпредполагает предоставление полномочий правительству, но лишь в том случае,если есть возможность заместить тот или иной товар собственным производствомили поставками из других стран, но при этом продукт должен быть не нижекачеством.Напомним, 13 апреля руководители всех ее думских фракций испикер Вячеслав Володин внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и(или) иных иностранных государств". Авторами документа стали 327 из 450членов нижней палаты.Нормативно-правовой акт предполагает ряд ответных мер, в томчисле ограничение импорта программного обеспечения и технологическогооборудования, прекращение сотрудничества в атомной отрасли и многое другое.Необходимо подчеркнуть, что выносимые на рассмотрение законодателей шагикасаются исключительно промышленных поставок и никоим образом не затрагиваютчастных лиц.Также документ содержит положения о запрете на въезд вРоссию отдельным гражданам иностранных государств в случае, если они окажутся всоставленном Москвой санкционном списке. Одновременно в статье 2 проекта законапрописан запрет на привлечение к трудовой деятельности граждан США и иныхгосударств. Это касается в том числе привлечения специалистов с высокойквалификацией.В начале апреля Соединенные Штаты инициировали новый витоксанкционной агрессии против России. В очередном списке оказались 38 юридическихи физических лиц – представители бизнеса, госслужащие и крупные компании. Срединих агрохолдинг "Кубань", компания "Евросибэнерго",промышленная группа "Базовый элемент", банк "Российская финансоваякорпорация", машиностроительный холдинг "Русские машины" идругие.Вашингтон подчеркнул, что в случае, если у фигурантовперечня будут обнаружены активы на территории США, то они подлежат немедленнойзаморозке. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать деловыеконтакты с фигурантами списка.