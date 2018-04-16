В столице скончалась 41-летняя жительница Канады Ольга.
Женщина приехала в Москву,
чтобы улучшить свою фигуру.
В столице скончалась 41-летняя жительница Канады Ольга.
Женщина приехала в Москву,
чтобы улучшить свою фигуру.
Известно,
что Ольга – уроженка Барнаула, некоторое время назад переехала на постоянное
место в Канаду. Ее сестра в настоящее время живет в ОАЭ.
Около
трех недель назад Ольга сделала ринопластику у одного известного пластического хирурга,
а на днях отправилась корректировать грудь в крупную клинику на Троицкой улице,
передает "Московский комсомолец".
В
клинике заверили, что операция прошла успешно, но вскоре пациентке стало плохо.
По предварительным данным, у Ольги произошел анафилактический шок. Медики
клиники вызвали "скорую помощь". В тяжелом состоянии 14 апреля женщину
переправили в городскую больницу. Там 16 апреля она скончалась.
Следственный комитет России проводит
проверку по факту смерти пациентки. Для установления причин трагедии назначена
экспертиза.
Отметим, что пластические операции иногда оканчиваются и
вовсе летальным исходом. Ранее сообщалось, что
35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличению
груди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ей
обезболивающего.
Еще один подобный случай произошел в 2011 году. Тогда 23-летняя актриса фильмов
для взрослых Каролин Бергер, известная под сценическим псевдонимом Sexy Cora,
умерла после девяти дней комы в одной из больниц Гамбурга. Сердце девушки
остановилось во время шестой по счету операции по увеличению груди.