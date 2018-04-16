В столице скончалась 41-летняя жительница Канады Ольга. Женщина приехала в Москву, чтобы улучшить свою фигуру.

В столице скончалась 41-летняя жительница Канады Ольга.Женщина приехала в Москву,чтобы улучшить свою фигуру.Известно,что Ольга – уроженка Барнаула, некоторое время назад переехала на постоянноеместо в Канаду. Ее сестра в настоящее время живет в ОАЭ.Околотрех недель назад Ольга сделала ринопластику у одного известного пластического хирурга,а на днях отправилась корректировать грудь в крупную клинику на Троицкой улице,передает "Московский комсомолец".клинике заверили, что операция прошла успешно, но вскоре пациентке стало плохо.По предварительным данным, у Ольги произошел анафилактический шок. Медикиклиники вызвали "скорую помощь". В тяжелом состоянии 14 апреля женщинупереправили в городскую больницу. Там 16 апреля она скончалась.Следственный комитет России проводитпроверку по факту смерти пациентки. Для установления причин трагедии назначенаэкспертиза.Отметим, что пластические операции иногда оканчиваются ивовсе летальным исходом. Ранее сообщалось, что35-летняя австралийка Джен Хуанг скончалась во время операции по увеличениюгруди. Причиной смерти женщины стала слишком большая доза введенного ейобезболивающего.Еще один подобный случай произошел в 2011 году. Тогда 23-летняя актриса фильмовдля взрослых Каролин Бергер, известная под сценическим псевдонимом Sexy Cora,умерла после девяти дней комы в одной из больниц Гамбурга. Сердце девушкиостановилось во время шестой по счету операции по увеличению груди.