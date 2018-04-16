Новый российский дизель-электрический ледокол Илья Муромец отправился на испытания. Тестирование проходит в восточной части Баренцева моря. Там до сих пор стоит лед толщиной до одного метра, то есть пробить его кораблю не составит труда

Новый российский дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" отправился на испытания. Тестирование проходит в восточной части Баренцева моря. Там до сих пор стоит лед толщиной до одного метра, пробить его кораблю не составит труда, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ."Илья Муромец" был заложен в апреле 2015 года. В конце ноября прошлого года на нем подняли флаг ВМФ России, а уже в начале февраля 2018 года он пришел на место постоянной службы – Северный флот.Стоит отметить, "Илья Муромец" не атомный, а дизель-электрический ледокол, что, впрочем, не мешает ему пробивать лед толщиной до полутора метров. Водоизмещение корабля – около 6 тысяч тонн, длина – 85 метров. "Илья Муромец" может находиться в море почти два месяца. Топлива хватает на 3 тысячи морских миль, то есть где-то 5,5 тысяч километров.Особенность нового ледокола – азимутальные подруливающие устройства. Это значит, что винты судна расположены не на корпусе, а вынесены на отдельные колонки, которые способны поворачиваться на 360 градусов. Подобная конструкция делает "Илью Муромца" очень маневренным. Вплоть до того, что он способен швартоваться без помощи буксиров.Задач у нового ледокола много. "Илья Муромец" может проводить конвои через льды, доставлять грузы в труднодоступные районы, помогать исследовать Арктику и, конечно, участвовать в поисково-спасательных операциях.