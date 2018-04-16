Сотрудники 2-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.
Сотрудники 2-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.
В ходе осуществления надзора за дорожным движение в Ростокинском проезде инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Шкода». При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на поведение пассажира транспортного средства, он заметно нервничал.
Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Сокольники. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 45 граммов.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.