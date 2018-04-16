Сотрудники 2-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.

Сотрудники 2-го Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта психотропного вещества – амфетамина.В ходе осуществления надзора за дорожным движение в Ростокинском проезде инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Шкода». При проверке документов сотрудники полиции обратили внимание на поведение пассажира транспортного средства, он заметно нервничал.Для дальнейшего разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по району Сокольники. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты два пакета с порошкообразным веществом. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, общей массой более 45 граммов.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.