За последние 5 лет объемы сделок в столичных новостройках выросли в три раза, первичный рынок в Москве в 2018-м показал лучшее начало года за всю историю наблюдений, говорится в сообщении компании Метриум.

По итогам первого квартала в Москве зарегистрировано 15,9 тысячи договоров долевого участия. Для сравнения, в первом квартале 2014 года было зарегистрировано 5,2 тысячи ДДУ.Зафиксирован также самый низкий спад активности по сравнению с предыдущим кварталом. Традиционно в последние три месяца каждого года отмечается самый высокий спрос на новостройки, затем следует затишье. И если в первом квартале 2015 года спад составил 47,7% относительно конца 2014-го, то в первом квартале текущего года показатель оказался на отметке всего 9,4%.Высокую активность покупателей по-прежнему обеспечивает дешевая ипотека – за год средняя ставка для кредитов на новостройки снизилась более чем на 2%. В марте в Москве выдали рекордное количество кредитов - 6 662, всего же за первый квартал ипотеку в столице взяли 16,2 тысячи человек, это на 87,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.Положительную динамику демонстрирует и вторичный рынок – в январе-марте 2018 года на вторичке зарегистрировали 30,2 тысячи сделок, однако докризисных значений достигнуть пока не удалось.При этом соотношение показателей первичного и вторичного рынков в первом квартале 2018 года достигло минимальных значений: на вторичном рынке зарегистрировали в 1,9 раза больше сделок, чем на первичном, в то время как в 2014 году разница составляла 7,2 раза. Это говорит о том, что покупатели, которые еще несколько лет назад делали однозначный выбор в пользу вторички, сегодня предпочитают новое жилье – настолько велико разнообразие предложений новостроек.