Стефании Маликовой досталось от многочисленных фанатов. 18-летнюю девушку затравили за излишне возрастной образ.

Стефании Маликовой досталось от многочисленных фанатов. 18-летнюю девушку затравили за излишне возрастной образ.В феврале дочь популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова Стефания справила 18-летие. А в конце января стало известно, что у юной красавицы появился брат. Видимо, навалившаяся ответственность повлияла на Стешу – она резко повзрослела. Причем это отразилось и на внешности девушки. Нет, Стефания не обзавелась глубокими морщинами. Дочь прославленного артиста стала одеваться не по возрасту. К такому мнению пришли многочисленные поклонники.Например, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Маликова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе со своим возлюбленным во время прогулки по Красной площади. Юная Стефания вышла в свет в классическом пальто песочного цвета, которое дополнила узкими джинсами, туфлями на низком удобном каблуке и вместительной сумкой известного бренда.Фанаты явно расстроились из-за возрастного вида Маликовой. "Стеша как бабка( а парень как внук( ну ведь молодая красивая девчонка( зачем такой стиль одежды((( классика я понимаю, но все равно она подходит женщинам лишь с определенного возраста. и Стеша явно еще до него не доросла((( (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Действительно тетка, умудренная жизнью", "он такой ребенок еще", "ага, он ребенок, а она бабка(((", "как-будто младший братик", "Он школу то хоть закончил??", "О боги!!! я думала что это мать его", – высказались пользователи Сети.Впрочем, нашлись и те поклонники, кто встал на защиту стиля Стефании. "Стиль одежды Стефании – классика. На все времена. Отличный вкус", "согласна, очень элегантны! Прекрасная пара👍👍👍", "Стеша, как же Леонид тебя нежно и бережно обнимает! А взгляд! полон любви! Счастья и любви вам!", "Собаки лают, караван идет!!! Молодцы, счастья Вам", – прокомментировали фото фанаты.