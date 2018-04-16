…Клянусь быть с тобой и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии… – такие слова клятвы жених и невеста дают друг другу перед алтарем, еще не зная, что может ожидать их в будущем. А болезни приходят к людям с завидной периодичностью, проверяя на прочность их отношения.

"…Клянусьбыть с тобой и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии…" – такие словаклятвы жених и невеста дают друг другу перед алтарем, еще не зная, что можетожидать их в будущем. А болезни приходят к людям с завидной периодичностью,проверяя на прочность их отношения.Люди здоровые о болезнях редкозадумываются – тема не из приятных. И даже легкую простуду отгоняют от себя снекоторой долей пренебрежения, отмахиваясь от нее, как от назойливой мухи.Отчего мы болеем? Вирусы, бактерии – все это так, но есть еще и нашесамовнушение. А болезни в отношениях не только передаются, но и зеркальнодублируются, ведь семейная энергетика одна на всех.Те, кто интересуется саморазвитием и психосоматикой,знакомы с книгами Луизы Хей, рассматривающей болезни через призмупсихологического состояния. И часто заболевание становится не только эффектомот сдерживаемых личных эмоций, переживаний и ощущения себя, но и следствием сложностейво взаимоотношениях.Болезнь – это проблемная зона нашей жизни,выражение того, с чем мы не можем справиться. Например, болезни позвоночниканапрямую связаны с финансовой сферой, с трудностями с деньгами. Человек считаетсебя виновным в сложившейся в семье ситуации, и проецирует эту вину из сознанияна работу организма. Также и со всеми болезнями. Аллергия, например, можетпроявляться у тех, кто отрицает свою силу, свои возможности. Любые воспалительныепроцессы говорят о страхе, агрессии и даже ярости, это признак воспаленногосознания. Проблемы с желудком возникают на почве неопределенности. Даже обычныеболи не всегда понятного происхождения говорят о нехватке любви, желании ласкии объятий, даже в некоторой степени приятной жалости.Как разобраться в своих болезнях ипроблемах, их вызвавших? Надо научиться воспринимать себя в сегодняшнем дне,научиться давать ответы своим эмоциям, а не прятать их в глубинах подсознания,быть открытыми миру и всему новому, что может дать жизнь.Разобравшись в себе, можно улучшить иотношения, ведь на них влияет не только ваше болезненное состояние, но иощущения вашего избранника. Супруги часто запускают цепную реакцию – переживаютдруг за друга из–за болезней, зеркаля состояние партнера и ему же передавая егообратно через собственные эмоции. Получается замкнутый круг из болезней ипереживаний. Помните, что если плохо вам, то супруг не будет чувствовать себяхорошо – ему передается ваше состояние. Научитесь любить себя и своих близких.Не выражайте свою проблему в виде постоянных жалоб и сетований. Встречайтекаждое утро улыбкой и новым отношением к себе и жизни.Сегодня много говорится о здоровом образежизни. Но это не только правильное питание и занятие спортом. Это новоемышление, которое вы должны принять для себя. Придя к нему, вы измените своюжизнь, улучшите отношения с близкими и измените о себе мнение окружающих васлюдей, ведь излучать вы теперь будете здоровье, радость, уверенность в себе и взавтрашнем дне.