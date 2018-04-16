…Клянусь
быть с тобой и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии… – такие слова
клятвы жених и невеста дают друг другу перед алтарем, еще не зная, что может
ожидать их в будущем. А болезни приходят к людям с завидной периодичностью,
проверяя на прочность их отношения.
"…Клянусь
быть с тобой и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии…" – такие слова
клятвы жених и невеста дают друг другу перед алтарем, еще не зная, что может
ожидать их в будущем. А болезни приходят к людям с завидной периодичностью,
проверяя на прочность их отношения.
Люди здоровые о болезнях редко
задумываются – тема не из приятных. И даже легкую простуду отгоняют от себя с
некоторой долей пренебрежения, отмахиваясь от нее, как от назойливой мухи.
Отчего мы болеем? Вирусы, бактерии – все это так, но есть еще и наше
самовнушение. А болезни в отношениях не только передаются, но и зеркально
дублируются, ведь семейная энергетика одна на всех.
Те, кто интересуется саморазвитием и психосоматикой,
знакомы с книгами Луизы Хей, рассматривающей болезни через призму
психологического состояния. И часто заболевание становится не только эффектом
от сдерживаемых личных эмоций, переживаний и ощущения себя, но и следствием сложностей
во взаимоотношениях.
Болезнь – это проблемная зона нашей жизни,
выражение того, с чем мы не можем справиться. Например, болезни позвоночника
напрямую связаны с финансовой сферой, с трудностями с деньгами. Человек считает
себя виновным в сложившейся в семье ситуации, и проецирует эту вину из сознания
на работу организма. Также и со всеми болезнями. Аллергия, например, может
проявляться у тех, кто отрицает свою силу, свои возможности. Любые воспалительные
процессы говорят о страхе, агрессии и даже ярости, это признак воспаленного
сознания. Проблемы с желудком возникают на почве неопределенности. Даже обычные
боли не всегда понятного происхождения говорят о нехватке любви, желании ласки
и объятий, даже в некоторой степени приятной жалости.
Как разобраться в своих болезнях и
проблемах, их вызвавших? Надо научиться воспринимать себя в сегодняшнем дне,
научиться давать ответы своим эмоциям, а не прятать их в глубинах подсознания,
быть открытыми миру и всему новому, что может дать жизнь.
Разобравшись в себе, можно улучшить и
отношения, ведь на них влияет не только ваше болезненное состояние, но и
ощущения вашего избранника. Супруги часто запускают цепную реакцию – переживают
друг за друга из–за болезней, зеркаля состояние партнера и ему же передавая его
обратно через собственные эмоции. Получается замкнутый круг из болезней и
переживаний. Помните, что если плохо вам, то супруг не будет чувствовать себя
хорошо – ему передается ваше состояние. Научитесь любить себя и своих близких.
Не выражайте свою проблему в виде постоянных жалоб и сетований. Встречайте
каждое утро улыбкой и новым отношением к себе и жизни.
Сегодня много говорится о здоровом образе
жизни. Но это не только правильное питание и занятие спортом. Это новое
мышление, которое вы должны принять для себя. Придя к нему, вы измените свою
жизнь, улучшите отношения с близкими и измените о себе мнение окружающих вас
людей, ведь излучать вы теперь будете здоровье, радость, уверенность в себе и в
завтрашнем дне.