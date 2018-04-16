Британские эксперты опубликовали шокирующее откровение для любителей пива. Оказалось, что большинство людей неправильно употребляет популярный напиток.

Британские эксперты опубликовали шокирующее откровение длялюбителей пива. Оказалось, что большинство людей неправильно употребляетпопулярный напиток.Пивная кружка только портит пенное чудо. Пить пивокомфортнее и быстрее в стакане для коктейлей, ошарашили фанатов янтарнойжидкости специалисты Университета Хаддерсфилда.Скрупулезные исследования провел профессор Уильям Ли. Последолгих опытов выяснилось: идеальныйпивной бокал имеет необычную форму. Сосуд должен иметь толстую ножку, а краясужаться от верхней части к нижней. Оказалось, что такая форма позволяет пивнойпене быстрее оседать на стеклянных стенках.Профессор установил, что пузырьки газа в бокале такой формыменьше стремятся наверх: это заслуга толстого дна бокала, к которому онипристают. Эксперты уже готовят прототип стакана, в котором практически необразуется пена.Так что на традиционную пивную кружку идеальный сосуд длясвященнодействия нисколько не похож. Он, скорее, напоминает собой бокал длямартини или коктейлей, пишет со ссылкой на The Sun.Ранее британские ученые из Университета Шеффилда выяснили безопасную дозу алкоголя. Выяснилось, что у среднестатистического 40-летнего человека, пьющего до 350 граммов чистого алкоголя в неделю, продолжительность жизни снижалась на один-два года. Проведя анализ, медики пришли к выводу, что при употреблении еще большего количества могут развиться сердечно-сосудистые заболевания и инсульт.В итоге пришли к выводу, что безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин – 112 граммов чистого спирта в неделю. Это количество соответствует 3,4 литра пива крепостью 4% или шести бокалам вина.