Перед подписанием договора по кредиту под залог недвижимости лучше воспользоваться услугами юристов, а не рассчитывать только на собственные силы.

Кредит под залог недвижимости является достаточно популярным видом займа. А все потому, что под такой внушительный залог банки с большой охотой готовы выдать средства под хороший процент (не более 9,5%) и на достаточно длительный срок – до 8-10 лет. Это, несомненно, является большим плюсом для заемщика.Но, как и в любом деле, связанном с деньгами, здесь тоже имеются нюансы, о которых рассказывает юрист компании LDD Никита Руднев.Заемщику не одобрят кредит, если:недвижимость имеет неоднозначную, сомнительную юридическую историю, например, за год жилье сменило нескольких хозяев;в квартире есть несогласованная перепланировка;жилплощадь находится в аварийном здании или в доме, который стоит в очереди на расселение жильцов или подлежит сносу;в квартире прописан несовершеннолетний, которому принадлежит какая-то доля;Одобрение на получение денежных средств под залог недвижимости охотнее дадут, если:квартира в многоквартирном доме;строение имеет многочисленные назначения и стоит отдельно либо если это таунхаус с участком землиэто нежилое помещение в многоэтажном доме;У многих возникает закономерный вопрос – что требуют банки? Вот как выглядят обязательные шаги для получения данного вида займа денежных средств:Первый шаг – объективно оценить свою платежеспособность и кредитную историю. Если остался непогашенный кредит либо если платежи по прошлым займам были нерегулярными, есть вероятность, что банк откажет в новом кредите.Второй шаг – подготовить пакет документов, который включает в себя:документы, удостоверяющие личность – паспорт;копия трудовой книжки, справка НДФЛ. В случае, если имеется любой дополнительный доход, то нужно предоставить справки, подтверждающие его (например, трудовой договор)правоустанавливающие документы на недвижимостьгражданам старше 56 лет необходимо будет предоставить в кредитную организацию справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Возможной альтернативой этому могут действующие водительские права.Третий шаг – подписать договор с кредитной организацией.Необходимо помнить, что недвижимость, которую передают в залог банку, обязательно нужно будет застраховать, и это, естественно, повлечет за собой дополнительные расходы.Перед подписанием договора по кредиту под залог недвижимости лучше воспользоваться услугами юристов, а не рассчитывать только на собственные силы. Ведь потратиться на квалифицированную помощь и сделать все грамотно намного лучше, чем рисковать своей собственностью.