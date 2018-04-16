Знаменитый рэпер Канье Уэст сообщил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский разработал дизайн для новой татуировки музыканта. В своем Твиттере Уэст опубликовал эскиз будущей работы Рубчинского.
Знаменитый рэпер Канье Уэст сообщил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский разработал дизайн для новой татуировки музыканта. В своем "Твиттере" Уэст опубликовал эскиз будущей работы Рубчинского.
Рэпер рассказал, что собирается набить на шее тату с именем сына.
I asked my friend to design this neck tat for me pic.twitter.com/io0HUEDuWi
— KANYE WEST (@kanyewest) 16 апреля 2018 г.
Подписчики рэпера пошутили, что его новое тату похоже на логотип рок-группы.
wonder why he decided to go with that late-90s/early-2000s death metal logo look… pic.twitter.com/LBbnsOqJxt
— Trung (@aditiger28) 16 апреля 2018 г.
Другие отметили, что для создания тату Рубчинский использовал стандартный шрифт Art Dystopia.
uh pic.twitter.com/fuHXLJwRHG
—