Знаменитый рэпер Канье Уэст сообщил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский разработал дизайн для новой татуировки музыканта. В своем "Твиттере" Уэст опубликовал эскиз будущей работы Рубчинского.Рэпер рассказал, что собирается набить на шее тату с именем сына.I asked my friend to design this neck tat for me pic.twitter.com/io0HUEDuWi— KANYE WEST (@kanyewest) 16 апреля 2018 г.Подписчики рэпера пошутили, что его новое тату похоже на логотип рок-группы.wonder why he decided to go with that late-90s/early-2000s death metal logo look… pic.twitter.com/LBbnsOqJxt— Trung (@aditiger28) 16 апреля 2018 г.Другие отметили, что для создания тату Рубчинский использовал стандартный шрифт Art Dystopia.uh pic.twitter.com/fuHXLJwRHG