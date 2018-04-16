В понедельник в Казани пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина между местным Ак Барсом и московским ЦСКА. Первая встреча завершилась победой Ак Барса 2:1.

В понедельник в Казани пройдет второй матч финальной серии Кубка Гагарина между местным "Ак Барсом" и московским ЦСКА. Первая встреча завершилась победой "Ак Барса" 2:1.По сравнению с первым матчем в составе ЦСКА произошло изменение. В заявку на матч снова попал нападающий Кирилл Капризов. Автор золотого гола Олимпийских игр в Пхенхчане пропустил две предыдущие встречи из-за травмы.Место в воротах ЦСКА займет Илья Сорокин. Первое звено выглядит следующим образом: Ничушкин – Попов – Петров, Киселевич – Сергеев.