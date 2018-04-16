Слухи о госпитализации Иосифа Кобзона в связи с острыми нарушениями сильно преувеличены. На самом деле Кобзон отправился на плановое обследование. Об этом Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова, которая сделала расклад на здоровье певца.

Слухи о госпитализации ИосифаКобзона в связи с острыми нарушениями сильно преувеличены. На самом деле Кобзонотправился на плановое обследование. Об этом Dni.Ru рассказала , котораясделала расклад на здоровье певца."Какое-то незначительноеухудшение самочувствия все-таки заставило его отправиться на плановыймедицинский уход на пару недель раньше, чем он задумывал. Если бы артистчувствовал себя как обычно, он бы отправился на обследование через пару недель,– уверена гадалка. – На данный момент здоровью и жизни Кобзона ничего неугрожает. Серьезного нарушения сердечных ритмов, о которых писали в СМИ, у негонет".Тем не менее, медиум напомнила,что Кобзон уже в очень пожилом возрасте и проблемы со здоровьем в будущем будуттолько прибавляться. К счастью, артисту доступен качественный медицинский уход,на данный момент в больнице он пробудет недолго, специалистами будутпредприняты все необходимые меры и скоро Кобзон вернется к обычной жизни."Представители разнообразных СМИочень любят утрировать подобные сведения и в каждом визите к врачу видетьострую угрозу жизни. Карты показывают, что у Кобзона огромная воля к жизни,множество личных и творческих планов, жить ему интересно, а человек живет покав нем есть эта энергия. Так что поклонники артиста могут быть спокойны – в ближайшеевремя ему ничего не угрожает", – заверила Абравитова.Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон был срочно доставлен в больницу из-за нарушения сердечных ритмов. Представители певца опровергли эту информацию. По их словам, речь идет об обычном обследовании.