Слухи о госпитализации Иосифа
Кобзона в связи с острыми нарушениями сильно преувеличены. На самом деле Кобзон
отправился на плановое обследование. Об этом Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова, которая
сделала расклад на здоровье певца.
Слухи о госпитализации Иосифа
Кобзона в связи с острыми нарушениями сильно преувеличены. На самом деле Кобзон
отправился на плановое обследование. Об этом Dni.Ru рассказала , которая
сделала расклад на здоровье певца.
"Какое-то незначительное
ухудшение самочувствия все-таки заставило его отправиться на плановый
медицинский уход на пару недель раньше, чем он задумывал. Если бы артист
чувствовал себя как обычно, он бы отправился на обследование через пару недель,
– уверена гадалка. – На данный момент здоровью и жизни Кобзона ничего не
угрожает. Серьезного нарушения сердечных ритмов, о которых писали в СМИ, у него
нет".
Тем не менее, медиум напомнила,
что Кобзон уже в очень пожилом возрасте и проблемы со здоровьем в будущем будут
только прибавляться. К счастью, артисту доступен качественный медицинский уход,
на данный момент в больнице он пробудет недолго, специалистами будут
предприняты все необходимые меры и скоро Кобзон вернется к обычной жизни.
"Представители разнообразных СМИ
очень любят утрировать подобные сведения и в каждом визите к врачу видеть
острую угрозу жизни. Карты показывают, что у Кобзона огромная воля к жизни,
множество личных и творческих планов, жить ему интересно, а человек живет пока
в нем есть эта энергия. Так что поклонники артиста могут быть спокойны – в ближайшее
время ему ничего не угрожает", – заверила Абравитова.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон был срочно доставлен в больницу из-за нарушения сердечных ритмов. Представители певца опровергли эту информацию. По их словам, речь идет об обычном обследовании.