Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Обсуждался ряд актуальных вопросов развития столицы, в том числе строительство новых станций и линий московской подземки. Последние годы метрополитен в столице растет стремительными темпами, новые станции открываются практически каждый месяц. Градоначальник рассказал главе государства о дальнейших перспективах метро, в том числе о Большой кольцевой линии, которая должна замкнуться уже через несколько лет.

Президент России Владимир Путин провел встречу с мэромМосквы Сергеем Собяниным. Обсуждался ряд актуальных вопросов развитиястолицы, в том числе строительство новых станций и линий московской подземки. Последние годыметрополитен в столице растет стремительными темпами, новые станцииоткрываются практически каждый месяц. Градоначальник рассказал главегосударства о дальнейших перспективах метро, в том числе о Большой кольцевойлинии, которая должна замкнуться уже через несколько лет.В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии(БКЛ) – нового контура подземки, который пройдет по окраинным районам исоединит радиальные направления метрополитена на расстоянии нескольких станцийот старого кольца. Собянин отметил, что совсем недавно был запущен первыйучасток БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра"."Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже подземлей идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либоидет проектирование", – сказал градоначальник в беседе с президентом.Таким образом, отметил Собянин, все участки находятся вработе. По его словам, новое метрокольцо замкнется в течение четырех, максимумпяти лет. "У нас будет два новых больших кольца, которые создадут основу"тяжелой", главной магистрали транспортной инфраструктуры города", -добавил мэр.Большая кольцевая линия – один изкрупнейших инфраструктурных проектов не только в Москве, но и в мире. БКЛ,ранее называвшаяся Третьим пересадочным контуром, имеет в своем составе 31станцию, а общая ее длина составляет 67 километров.Новое кольцо существенно разгрузитстанции подземки внутри первого, построенного еще в начале 1950-х годов,ведь теперь не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной линии на другую.Помимо того, что у пассажиров появляются множество новых удобных вариантовмаршрута, они к тому же сэкономят время – в среднем, около 20 минут.В конце февраля поезда с пассажирами пошли по первогоучастку большого метрокольца. Отрезок длиной 10,5 километра включает пятьстанций – "Деловой центр", "Шелепиха","Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк". Какотметил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин, новый участокзначительно улучшит транспортную ситуацию в районах районы Хорошевский,Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом центре "Москва-Сити".Теперь на очереди станция БКЛ "Нижняя Масловка" -следующая за "Петровским парком". "Сегодня все поезда, идущие до"Петровского парка", делают оборот уже на станции "НижняяМасловка". Там все полноценно смонтировано, тяговое оборудование,электрооборудование, идет архитектурная отделка", – сказал Хуснуллин. Пословам руководителя городского стройкомплекса, станцию планируется запустить уже в конце этого года.После этого большое метрокольцо пойдет в северо-восточномнаправлении. Планируется, что открытие участка до "Авиамоторной" спересадкой на одноименную станцию Калининской линии состоится в конце2019-начале 2020 года.Активно строится и юго-западный участок БКЛ протяженностью4,6 километра с тремя станциями – "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и"Проспект Вернадского". "Планируется, что он будет запущен в 2020году", – отметил Хуснуллин.По его словам, в ближайшее время на строительство большогометрокольца будет привлечено дополнительно 12 тоннелепроходческих комплексов."На сегодняшний день у нас развернуты работы на всех участках Большой кольцевойлинии. Проходку ведут семь тоннелепроходческих комплексов", – сказал главастройкомплекса Москвы.В целом все работы на БКЛ планируется завершить до2022 года.Реализуя проект Большой кольцевой линии, строителизакладывают возможность прокладки новых радиальных линий подземки. Вперспективе от станций БКЛ планируется тянуть несколько новых линий:Рублево-Арханельскую на запад столицы от станции "Улица Народного ополчения",участок в Новую Москву до Троицка от "Улицы Новаторов", линию врайоны Восточное и Западное Бирюлево от "Кленового бульвара"."Благодаря строительству этих линий доступ к метрополучат жители 16 районов Москвы", – подчеркнул Хуснуллин.В целом за последние семь лет протяженность Московскогометрополитена выросла на 30%. Только в прошлом году построено более 20километров линий и девять станций подземки. Помимо прочего, был открытдолгожданный участок Калининско-Солнцевской линии до станции "Раменки", Замоскворецкая линия была продлена до "Ховрино".В этом году открылся участок Люблинско-Дмитровской линии от"Петровско-Разумовской" до "Селигерской" со станциями"Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская".Летом планируется запустить участок Калининско-Солнцевской линии от"Раменок" до "Рассказовки" с семью станциями. Это будетвторая линия метро в Новой Москве. Кроме того, готовится к открытиюпассажирского движения первый отрезок Кожуховской линии от "Косино"до "Некрасовки". Как отметил Марат Хуснуллин, 2018 станет "годомметро".До конца 2021 года в столице планируется построить 137километров участков подземки, 60 новых станций и восемь электродепо. Позавершении запланированных работ протяженность линий Московского метрополитенавырастет почти в два раза.Одновременно с открытием новых участков подземки полным ходомидет работа над техническими деталями будущих линий и станций. На стадиипроектирования и подготовки градостроительной документации находятся более 180километров будущих веток метрополитена.