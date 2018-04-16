Уголовные дела возбуждены в отношении жительниц районного центра.
Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены уголовные дела в отношении ранее судимых местных жительниц районного центра. Женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлены участковыми уполномоченными Кольчугинского ОМВД в ходе проведения профилактических мероприятий на административных участках.
Установлено, что в период с августа 2017 года по март текущего года 30-летняя местная жительница оформила уведомления о прибытии четырех граждан соседних государств на принадлежащую ей жилплощадь, расположенную в городе Кольчугино. Женщина заведомо знала, что иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, фактически проживать там не будут.
Также участковые уполномоченные полиции установили, что в марте текущего года в нарушение действующего миграционного законодательства 59-летняя жительница районного центрв за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет по месту своего жительства восьмерых граждан одной из стран Средней Азии.
Фигуранты дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.