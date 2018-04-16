Уголовные дела возбуждены в отношении жительниц районного центра.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены уголовные дела в отношении ранее судимых местных жительниц районного центра. Женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан выявлены участковыми уполномоченными Кольчугинского ОМВД в ходе проведения профилактических мероприятий на административных участках.Установлено, что в период с августа 2017 года по март текущего года 30-летняя местная жительница оформила уведомления о прибытии четырех граждан соседних государств на принадлежащую ей жилплощадь, расположенную в городе Кольчугино. Женщина заведомо знала, что иностранцы, прибывшие в Россию на заработки, фактически проживать там не будут.Также участковые уполномоченные полиции установили, что в марте текущего года в нарушение действующего миграционного законодательства 59-летняя жительница районного центрв за денежное вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет по месту своего жительства восьмерых граждан одной из стран Средней Азии.Фигуранты дали признательные показания. Расследование уголовных дел продолжается.