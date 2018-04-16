На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии. Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, прежде жили в Гуте и Думе. Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка обнюхала детский школьный рюкзак, от которого якобы идет сильный химический запах.

На телеканале CNN вышел очень странный сюжет, посвященный Сирии. Сотрудница канала вела репортаж из лагеря беженцев, которые по ее словам, "прежде жили в Гуте и Думе". Пытаясь доказать факт химатаки, корреспондентка перед камерой обнюхивает детский школьный рюкзак, от которого якобы "идет сильный химический запах".Владельцы этой вещи: мама с маленькой дочкой при этом стоят рядом — живые и здоровые. И непохоже, чтобы они пережили воздействие какого-либо боевого отравляющего вещества, сообщает телеканал "Россия 24". Более того, ребенок возится с рюкзаком, и достает оттуда игрушки без какого-либо ущерба для здоровья.Президент США Дональд Трамп ранее на основе фальсифицированного видео о химатаке в сирийской Думе нанес по Сирии массированных ракетный удар. При этом сделано это было в обход Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Более того, Дамаск пригласил в Думу миссию экспертов Организации по запрету химоружия (ОЗХО).Это при том, что 13 апреля был полностью завершен вывод боевиков из Думы – город покинула 21 тысяча вооруженных людей и членов их семей. После ракетного удара по Сирии в Думе у крупного оставшегося склада оружия боевиков вспыхнули перестрелки между охраной склада и подразделениями Нацгвардии Сирии. Боевики также стремятся помешать прибытию на место экспертов ОЗХО. Более того, постпред России при ОЗХО отметил, что Вашингтон стремится подорвать авторитет этой уважаемой международной организации.