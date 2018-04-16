В День космонавтики – 12 апреля в Киржаче «вышла на орбиту» 12-я книга в цикле исторических путешествий белого Совёнка.

Книгу «Дорога в космос», новую сказку об истории родного края, которую неутомимо исследует любознательный Совёнок - потомок легендарного символа с герба Киржача, её автор, Евгений Фёдор вручал школьникам в новом культурно-досуговом центре.Дом творчестваПять лет школьники не только Киржачского района узнают легенды и были старинного города, традиции и тайны этого края от смышлёного и весёлого Совёнка, благодаря прекрасно иллюстрированным книгам краеведа, исследователя, мецената и просто неравнодушного человека Евгения Фёдорова, генерального директора Киржачской типографии.Рядом с новым арт-объектом, разместившимся в отреставрированном здании середины XIX века - доме купца Мараева, стоит билборд с цитатой Плутарха: «что до меня, то я живу в маленьком городе, и чтобы он не сделался ещё меньше, охотно в нём остаюсь». Возможно цитата выбрана совсем не случайно, ведь греческий философ сохранил для истории память о многих достойных современниках, что и делает сейчас коллектив Киржачской типографии во главе с руководителем, кропотливо восстанавливая подлинный облик неповторимых строений провинциальной архитектуры, меняя культурное пространство города, создавая не только информационные поводы, но и новые символы, городские традиции и туристические маршруты.Всё это – последовательная реализация социально-ориентированного инвестпроекта «Киржач - туристический комфортный город для жизни, яркий маршрут для путешествий», начатого в 2012 году и рассчитанного на 8 лет.«Ты почти Гагарин»Дом № 30 по улице Гагарина, который горожане уже называют «Дом Мараева», - площадка для вернисажей и выставок, привлекающая творческих одарённых людей любого возраста и разных предпочтений.- Сегодня очень хороший день, - с восторгом воскликнул Евгений Фёдоров, открывая культурно-досуговый центр. – Это одна из частей большого проекта, который мы хотим подарить городу. Такие события мы в дальнейшем будем посвящать Дню космонавтики, которая с нашим городом очень тесно связана.Он представил юную художницу Анну Бубликову, чьи картины составили первую экспозицию галереи. О таком «космическом старте» одиннадцатиклассница из Киржача могла только мечтать. Анна пока ещё не решила, что станет её призванием - так же как рисование девушку увлекает музыка, она играет на саксофоне, а взяться за кисть её вдохновил пример деда-иконописца. Первой представить работы в новом атмосферном выставочном зале почётно – ты почти Гагарин. Девушка признаётся: - Нам не хватало этого места, куда ты можешь прийти, где возьмут твои работы и опубликуют. Это даст большой старт многим начинающим деятелям искусства.Сплетение эпохУже осенью дом купца Мараева станет ещё и театрально-развивающим центром, здесь откроют детский театр «Совёнок». Зрительный зал с балконом, современное светозвуковое оборудование позволят замахнуться на смелые театральные эксперименты.Евгений Фёдоров не сомневается в интересе к будущему театру:- У нас уже налажены определённые отношения, мы приглашали школы. Школьники приезжали к нам на автобусе, им проводили экскурсии по городу, те места, по которым летает совёнок.Зал-трансформер вечером предстанет как объект кулинарно-гастрономического туризма – в ближайших планах открытие ресторана местной кухни «Мараев», и в этом же здании - кафе «Репейник». Среди консультантов этого проекта - московский финансист Дмитрий Гусев. Не смотря на большую занятость в столице, он курирует все строительные работы проекта «Киржач Туристический» вместе с Вячеславом Закусиным. Вячеслав - племянник Леля Закусина, инструктора парашютной подготовки, который учил космонавтов во время тренировок в Киржаче не только мастерски совершать сложные прыжки, но и варить невероятную уху. А герой последней книжки про Совёнка - соловей Лель так много знает о подготовке космонавтов, что впору задуматься о совпадениях.Все истории из книг Евгения Фёдорова – это затейливая вязь, сплетающая воедино древние сказы и современные эксперименты по превращению забытых реалий в городские достопримечательности. Впрочем, как и в жизни, выйдя на крыльцо дома Мараева, вы увидите солнечную улыбку Юрия Гагарина. В память о первом космонавте на жилом доме, стоящем по улице, носящей его имя, недавно появился большой портрет. Это тоже дар городу от Киржачской типографии.Культурная матрицаФёдоров не раз заявлял, что привлечь туристов и удержать их хотя бы на 2 дня может только то место, где есть 16 разноплановых арт-объектов. К этой цифре он целенаправленно движется. Музей наличников, выполненных в технике аргуновской резьбы и Дом аргунов, музей меди и латуни, самый длинный в России Типографский мост, Вшивая горка, помнящая космонавтов, – уже 12 объектов включены в туристические маршруты и стали любимыми местами отдыха киржачан.Смотровая площадка с памятником Зайчушке, ожившего персонажа одной из книг, пример создания новых символов старого города. А у подножья горы уже запланировано сделать настоящий грот, такой, какие сооружали в российских усадьбах.Плутарх написал более 70 жизнеописаний. Фёдорову есть, к чему стремится. На очереди киржачская история Андрея Вознесенского. В давнем интервью Андрей Андреевич рассказывал: - Родился я в Москве, но детство прошло в Киржаче. И я постоянно ощущаю родство с Владимирским краем, его неповторимой природной красотой, его людьми и архитектурой. Дом купцов Карабановых – предков поэта, одного из которых звали Андрей, - недалеко от культурно-досугового центра. Из рода Карабановых была бабушка поэта по линии матери, и в этом доме будет музей Вознесенского.Портал во времениЕсть шанс, что Киржач обретёт славу города с музеем самых тяжёлых экспонатов. Музей ледниковых камней, который тоже готовят к открытию, для нашей области явление уникальное. Около 50 видов минералов нашли в местных карьерах. По приблизительным подсчётам вес всех экспонатов музея, а их более 200, составит около 500 тонн. Это не совсем музей и не совсем игровая площадка. Возможно, портал во времени, как во многих книгах Фёдорова. Ведь 800 лет назад именно на границе Киржачского района закончил своё движение великий ледник. И – опять совпадение – в Киржаче в советское время существовала геологическая станция. Так что это ещё и музей геологии, где все экспонаты можно потрогать. Скептики сразу представят какой-нибудь диорит с начертанным месседжем: «Здесь был Вася». Создатели нового культурного пространства думают об этом. Создавать тренажёры для вандалов совсем не входит в планы Фёдорова с единомышленниками. В городе шутят, что Зайчушку сделали вислоухой, чтобы уши ей не оторвали. На самом деле освещённость объектов, оборудование их видеокамерами, содержание в чистоте тоже дисциплинирует. А интерес туристов со всей России и не только, добавляет гордости за родной город, а это повод беречь то, что имеешь.