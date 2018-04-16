Автор и ведущий телепрограммы НашПотребНадзор на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям Dni.Ru об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. В стоп-листе эксперта оказалось мясо курицы. Почему?

Автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям Dni.Ru об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. В стоп-листе эксперта оказалось мясо курицы. Почему?Сейчас фирмы хвастают проверками,которые не находят в курятине тетрациклина и пенициллина. Вот только именно этиантибиотики уже никто и не использует. Осенью Россельхознадзор жестоко наказалнесколько уральских фирм-производителей, в мясе которых нашли антибиотик из группыхинолонов. Этих групп много, разных антибиотиков в них еще больше. Алаборатория – не адронный коллайдер. Она должна знать, что именно искать.За 10 дней до убоя даватьлекарства должны перестать, чтобы те успели выйти из мяса, но если на фермегуляет вирус (а он там всегда гуляет) и есть угроза потерять за один день курицна несколько миллионов, сорвать поставку, нарваться на штраф, и вылететь сполки магазина, то никто не рискует и делает уколы.Как-то я заметил, что появиласьлень. Вот прям все в лом, даже секс. Я,конечно, не сдавал никаких анализов на гормоны, а просто один спец посоветовалотказаться от пива и курятины. С пивом отдельный разговор. А курицам в кормреально замешивали гормональные стимуляторы роста. И так как все курицы нафермах девочки (они растут быстрее, а всех мальчиков-петушков перемалывают накорм девочкам), то и гормоны им дают женские. Они накапливаются в филе. Умужчин они вызывают падение потенции, рост молочных желез, размягчениемускулатуры, у женщин – бесплодие.Генетический потенциал жизникурицы 20 лет. Но фабричная живет всего два месяца, если ее не забить.Курятники обрабатываютформалином.Перед упаковкой многие фирмынатирают тушки хлором, чтобы дольше хранились.Курятина главный переносчиксальмонеллы и листерии – самых популярных пищевых убийц.Полезные советы от ОлегаСолнцева: не варите из фабричной курятины супы. Сливайте первые два бульона. Прожаривайтекурятину так, чтобы пропекалось не только мясо, но и кровь в костях. Ешьтекурятину как можно реже. Никогда не покупайте в кулинарии при супермаркете готовое куриное мясо. Жаренные курицы-гриль, готовые куриные ножки и крылышки – продукт непонятного происхождения.