Блогер из Германии под ником DokuNaut стал популярным на просторах Сети благодаря необычному хобби. В течение семи лет мужчина снимал нападение черных лебедей в местном парке на людей.

Блогер из Германии под ником DokuNaut стал популярным на просторах Сети благодаря необычному хобби. В течение семи лет мужчина снимал нападение черных лебедей в местном парке на людей.Автор забавных роликов рассказал, что свои видео он снимал в личных интересах, поскольку его дом находится рядом с местным парком. Кроме того, немец заявил, что ему было крайне интересно понаблюдать за взаимодействием между птицами и людьми,Накопившимся материалом мужчина делился с общественностью через популярный видеохостинг YouTube. На самих кадрах видно, что люди реагируют на выпады со стороны лебедей по-разному — кто-то в ужасе убегает, кто-то стоит и просто наблюдает, а некоторые и вовсе пытаются ухватить животных за шею, чтобы показать свое превосходство над ними. Ролики пользуются популярностью и набирают до нескольких сотен тысяч просмотров.