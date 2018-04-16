На YouTube появился фрагмент выступления на концерте в Барселоне лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он осудил удары США, Британии и Франции по Сирии, назвав фейковой химатаку (которая якобы имела место и стала поводом для бомбежек этой страны) и обвинив Белые каски в пропаганде.

В отличие от западных политиков, простые граждане не столь единодушны в отношении к бомбежкам Сирии. Против агрессии по отношению к этой стране ранее выступили американцы: активисты вышли на марш к Белому дому с плакатами, на которых было написано: "Нет войне в Сирии".Бурно протестуют и в Греции. Ранее сообщалось, что на антивоенной акции они сожгли флаг США. А 16 апреля сообщается о том, что в Афинах участники протестов против ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии попытались повалить с постамента памятник бывшему президенту США Гарри Трумэну, передает ТАСС.Во время акции в центре столицы Греции около сорока протестующих пытались повалить памятник при помощи веревок, однако полиция применила слезоточивый газ. При этом как минимум двое протестующих пострадали.Внимание прессы привлекло и антивоенное выступление одного из основателей и лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Во время концерта в Барселоне он вдруг сделал паузу и произнес короткую речь, осудив удары США, Британии и Франции по Сирии.Музыкант назвал фейковой химатаку (которая якобы имела место и стала поводом для бомбежек этой страны), обвинив "Белые каски" в пропаганде."Если мы дальше будем верить их пропаганде, нам не останется ничего другого, кроме как подзуживать наше правительства сбрасывать на Сирию бомбы", — сказал Уотерс. "Это будет колоссальной ошибкой. Мы обязаны убедить наше правительство не вмешиваться в конфликт и не сбрасывать бомбы", — заявил он со сцены.Эти слова музыканта вызвали в зале одобрительный гул и аплодисменты. Фрагмент этого выступления Роджера Уотерса позже появился на YouTube.