Редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114 выставлен на продажу
в Германии. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.
Редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114 выставлен на продажу
в Германии. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.
Цена раритета впечатляет. Если пересчитать это на рубли,
получится более 75 миллионов. По подсчетам экспертов авторынка, за такие деньги
можно купить сразу два новеньких Rolls-Royce Phantom.
История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на нем
ездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы.
Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 таких
автомобиля.
ЗИЛ-114 примечателен тем, что под капотом представительского
ретро-седана установлен мощный 7-литровый 300-сильный двигатель, работающий в
связке с автоматической коробкой передач. Владелец сообщает, что автомобиль в
идеальном состоянии. Пробег у машины – всего чуть более 46 тысяч километров, передает .
В прошлом году на продажу выставили первый лимузин Бориса
Ельцина. Автомобиль первого президента Российской Федерации оценили дешевле -
за него просили около 20 миллионов рублей. Под капотом у бронированного
Mercedes-Benz S-Class Pullman, выпущенного в 1994 году, пятилитровый
320-сильный мотор.
Другой лимузин Бориса Ельцина продали еще раньше. Mercedes-Benz
S-Class Pullman 1995 года подарил первому президенту РФ канцлер Германии
Гельмут Коль. Как сообщается, автомобиль предназначался немецкому канцлеру,
однако Коль предпочел отдать лимузин российскому лидеру.