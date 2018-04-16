Редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114 выставлен на продажу в Германии. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.

Редкий коллекционный автомобиль ЗИЛ-114 выставлен на продажув Германии. Владелец оценил его в 999 тысяч евро.Цена раритета впечатляет. Если пересчитать это на рубли,получится более 75 миллионов. По подсчетам экспертов авторынка, за такие деньгиможно купить сразу два новеньких Rolls-Royce Phantom.История ЗИЛа в деталях неизвестна. Предполагают, что на немездили первые лица Германской Демократической республики в1970-е – 80-е годы.Серийная сборка модели как раз началась в 1970 году, с линии сошло 133 такихавтомобиля.ЗИЛ-114 примечателен тем, что под капотом представительскогоретро-седана установлен мощный 7-литровый 300-сильный двигатель, работающий всвязке с автоматической коробкой передач. Владелец сообщает, что автомобиль видеальном состоянии. Пробег у машины – всего чуть более 46 тысяч километров, передает .В прошлом году на продажу выставили первый лимузин БорисаЕльцина. Автомобиль первого президента Российской Федерации оценили дешевле -за него просили около 20 миллионов рублей. Под капотом у бронированногоMercedes-Benz S-Class Pullman, выпущенного в 1994 году, пятилитровый320-сильный мотор.Другой лимузин Бориса Ельцина продали еще раньше. Mercedes-BenzS-Class Pullman 1995 года подарил первому президенту РФ канцлер ГерманииГельмут Коль. Как сообщается, автомобиль предназначался немецкому канцлеру,однако Коль предпочел отдать лимузин российскому лидеру.