Зверская история произошла в Красноярске. Там арестовали
20-летнего местного жителя, который жестоко обращался со своей четырехлетней
падчерицей.
Зверская история произошла в Красноярске. Там арестовали
20-летнего местного жителя, который жестоко обращался со своей четырехлетней
падчерицей.
Женщина решила выселить бывшего мужа из его же
квартиры, заселив туда юного любовника, уроженца Таджикистана. Вместе с ними
жили две ее дочки, четырех и шести лет.
Ухажер любовью к детям сожительницы не воспылал. После
того, как младшая девочка не смогла посчитать до пяти, он схватил ремень и шнур
от зарядки и избил ее, передает Telegram-канал Life Shot. За малышку
никто не заступился.
Адекватно отреагировал на происходящее в семье только
пришедший к отцу детей в гости друг. Он увидел раны на теле девочки и позвонил
в полицию. Оба ребенка изъяты из семьи.
В марте текущего года систематическое жестокое
обращение с регулярно ребенком зафиксировали В Башкирии. Там мать морила голодом и избивала восьмилетнего сына.
Кроме того, женщина не обеспечивала мальчика одеждой и постельным бельем,
содержа дом в антисанитарных условиях.
Родительница часто распивала
алкоголь со своими знакомыми, не давая ребенку спать. Мальчика передали
опекуну. Суд приговорил непутевую мать к восьми месяцам исправительных работ с
удержанием в доход государства 5% зарплаты.