Зверская история произошла в Красноярске. Там арестовали 20-летнего местного жителя, который жестоко обращался со своей четырехлетней падчерицей.

Зверская история произошла в Красноярске. Там арестовали20-летнего местного жителя, который жестоко обращался со своей четырехлетнейпадчерицей.Женщина решила выселить бывшего мужа из его жеквартиры, заселив туда юного любовника, уроженца Таджикистана. Вместе с нимижили две ее дочки, четырех и шести лет.Ухажер любовью к детям сожительницы не воспылал. Послетого, как младшая девочка не смогла посчитать до пяти, он схватил ремень и шнурот зарядки и избил ее, передает Telegram-канал Life Shot. За малышкуникто не заступился.Адекватно отреагировал на происходящее в семье толькопришедший к отцу детей в гости друг. Он увидел раны на теле девочки и позвонилв полицию. Оба ребенка изъяты из семьи.В марте текущего года систематическое жестокоеобращение с регулярно ребенком зафиксировали В Башкирии. Там мать морила голодом и избивала восьмилетнего сына.Кроме того, женщина не обеспечивала мальчика одеждой и постельным бельем,содержа дом в антисанитарных условиях.Родительница часто распивалаалкоголь со своими знакомыми, не давая ребенку спать. Мальчика передалиопекуну. Суд приговорил непутевую мать к восьми месяцам исправительных работ судержанием в доход государства 5% зарплаты.