Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в Зимней
Вишне опубликовал телеграм-канал Mash. В службу спасения звонили родители – и дети, запертые в
залах кинотеатров, плачущие, зовущие на помощь..
Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "Зимней
Вишне" опубликовал телеграм-канал Mash. В службу спасения звонили родители – и дети, запертые в
залах кинотеатров, плачущие, зовущие на помощь..
Авторы обращаются к "главе МЧС Кемеровской области,
сотрудникам местной пожарной инспекции, "народному губернатору" Аману
Тулееву и министру МЧС Пучкову". "Вы все должны слушать эти записи.
Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании", -
гласит комментарий под видео.
"Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили?",
– спрашивает звонящий. "Едут к вам пожарные! Ко мне какие претензии?"
– отвечает оператор 112.
Звонок: "Мама, я не хочу умирать! Мы горим! "Зимняя
вишня"!". Ответ оператора 112:"Пожарные подъезжают! Есть такие
звонки, ожидайте!"
Звонок: "Там уже люди прыгают! Вы не едете! Вы что -
совсем что ли? Ну город маленький – нельзя приехать?!".
"Оператор 112... Поехали все уже, ожидайте, приедут",
отвечает "телефон спасения". "Когда поехали?! Четвертый этаж! Мы
уже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!" – кричит звонивший.
Авторы признают, что им самим стоило усилий решиться на этот
пост. Но считают, что были обязаны опубликовать эту запись "ужасного,
концентрированного человеческого горя". Такое никогда не должно
повториться – но, к сожалению, случается вновь и вновь, и раз за разом главные
виновники уходят от ответственности. "Хотя бы в этот раз, пусть так не
случится", – заключают авторы.
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