Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в Зимней Вишне опубликовал телеграм-канал Mash. В службу спасения звонили родители – и дети, запертые в залах кинотеатров, плачущие, зовущие на помощь..

Аудиозаписи звонков на телефон 112 в день пожара в "ЗимнейВишне" опубликовал телеграм-канал Mash. В службу спасения звонили родители – и дети, запертые взалах кинотеатров, плачущие, зовущие на помощь..Авторы обращаются к "главе МЧС Кемеровской области,сотрудникам местной пожарной инспекции, "народному губернатору" АмануТулееву и министру МЧС Пучкову". "Вы все должны слушать эти записи.Слушать и не выключать, пока сами не начнете просить о наказании", -гласит комментарий под видео."Мы не можем выйти! Почему нас сотрудники оставили?",– спрашивает звонящий. "Едут к вам пожарные! Ко мне какие претензии?"– отвечает оператор 112.Звонок: "Мама, я не хочу умирать! Мы горим! "Зимняявишня"!". Ответ оператора 112:"Пожарные подъезжают! Есть такиезвонки, ожидайте!"Звонок: "Там уже люди прыгают! Вы не едете! Вы что -совсем что ли? Ну город маленький – нельзя приехать?!"."Оператор 112... Поехали все уже, ожидайте, приедут",отвечает "телефон спасения". "Когда поехали?! Четвертый этаж! Мыуже 20 минут здесь умираем! Здесь дети маленькие!" – кричит звонивший.Авторы признают, что им самим стоило усилий решиться на этотпост. Но считают, что были обязаны опубликовать эту запись "ужасного,концентрированного человеческого горя". Такое никогда не должноповториться – но, к сожалению, случается вновь и вновь, и раз за разом главныевиновники уходят от ответственности. "Хотя бы в этот раз, пусть так неслучится", – заключают авторы.Видео доступно на . Осторожно, ненормативная лексика!