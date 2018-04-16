Необычным выдалось начало матче клубов второго дивизиона (зона Юг) Машук (Пятигорск) – Ангушт (Назрянь) открыл бурый медведь. Зверь, вышедший на поле в наморднике, отдал мяч судье, похлопал зрителям и покинул стадион.

Необычным выдалось начало матче клубов второго дивизиона (зона Юг) "Машук" (Пятигорск) – "Ангушт" (Назрянь) открыл бурый медведь. Зверь, вышедший на поле в наморднике, отдал мяч судье, похлопал зрителям и покинул стадион.В шоу участвовал дрессированный медведь Тима, из расположенного рядом передвижного цирка. Акция была разрешена представителями РФС и ПФЛ. Все меры безопасности были соблюдены." Вместе с представителями арены циркачи решили провести акцию. Подошли к руководству клуба и спросили, можно ли провести мероприятие, чтобы медведь передал мяч главному судье матча. Мы разрешили, только просили обеспечить безопасность зрителей и всех официальных лиц. Это нам гарантировали, и все было утверждено администрацией города", — приводит слова администратора стадиона "Машук" Рустама Дудова "Спорт-Экспресс"..