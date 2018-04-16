Российская футбольная премьер-лига готовится к частичному ребрендингу. Начнется он со смены логотипа РФПЛ, новый вариант которого разработан для ведомства в студии Артемия Лебедева. С ней руководство РФПЛ подписало договор о сотрудничестве.

Российская футбольная премьер-лига готовится к частичному ребрендингу. Начнется он со смены логотипа РФПЛ, новый вариант которого разработан для ведомства в студии Артемия Лебедева. С ней руководство РФПЛ подписало договор о сотрудничестве."Для конкурса студия разработала логотип, в основе которого архетипичный символ России — медведь с горящими от страсти глазами", — цитирует "Интерфакс" сообщение на сайте студии Лебедева.А вот как описывается сам представленный проект логотипа: "Медведь вписан в пятиугольник классического футбольного мяча и выполнен в цветах российского флага — красном и синем — которые пересекаются и символизируют соревновательный дух, присутствующий в любом спорте, а особенно в футболе".При этом разработанный студией логотип пока не является окончательным вариантом: он подлежит утверждению — для этого будет создана специальная рабочая группа.