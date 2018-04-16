Санкционный список, который готовят британские власти, может пополниться Романом Абрамовичем. Лондон разрабатывает меры против владельца футбольного клуба Челси.

Санкционный список, который готовят британские власти, можетпополниться Романом Абрамовичем. Лондон разрабатывает меры против владельцафутбольного клуба "Челси".Лондонский "Челси" может поменять владельца.Тереза Мэй готовит специальные меры против российского предпринимателя РоманаАбрамовича и других бизнесменов из России. Санкции разрабатываются в рамкахрасследования происхождения их капиталов.Лондон, после провокации с якобы имевшим место отравлениембывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года, получил доступ кинформации о происхождении капитала иностранных владельцев недвижимости иактивов. Если бизнесмены откажутся раскрыть происхождение своих финансов, наимущество могут наложить арест.Роман Абрамович уже понес убытки после введении Вашингтоном новогопакета антироссийских санкций 6 апреля. Бумаги сталелитейной компании "Евраз",которую контролирует предприниматель, потеряли в цене почти 15%.Английский футбольный клуб "Челси" перешел кРоману Абрамовичу, который тогда занимал пост губернатора Чукотки, в 2003 году,пишет со ссылкой на британскую The Times. Он заплатил предыдущемувладельцу Кену Бейтсу за 140 миллионов фунтов стерлингов (это около 230 миллионовдолларов).Тем временем постпред США при ООН Никки Хейли заявила, чтоновые санкции Вашингтона в отношении Москвы коснутся компаний, которыепоставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.Ожидается, что министр финансов США Стивен Мнучин объявит деталиограничительных мер 16 апреля. "Они будут направлены напрямую на компании,занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадомхимического оружия", – заявила Хейли в ООН.США, Великобритания и Франция в ночь на 14 апреля внарушение всех международных норм и без санкции Совбеза ООН нанесли ракетныеудары по сирийской территории. Поводо для них стала якобы имевшая место впригороде Дамаска Думе химическая атака.