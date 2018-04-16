Минстрой РФ поддерживает идею ухода от ипотечных кредитов без первоначального взноса или с низким первым взносом, сообщила РИА Новости глава ведомства Михаил Мень.

"Здесь мы солидарны с ЦБ, и благодаря тому, что первый взнос остаётся на высоком уровне, сегодня тенденций к ипотечному пузырю нет", - отметил министр.Просроченная задолженность по ипотеке, по его словам, составляет 2,3% - это во многом благодаря первому взносу.Мень сообщил также, что шаги по удержанию первоначального взноса на высоком уровне принимают и банки, которым дают установку Минстрой и Центробанк.Кредиты с низким первоначальным взносом несут с собой высокие риски для рынка ипотеки. Семьи, которые берут такие кредиты, принимают плохо продуманные, импульсивные решения, и в результате сталкиваются с сложностями при выплате долга. В Дом.РФ напоминают, что широкое распространение таких кредитов в США стало одной из причин финансового кризиса в 2008 году.