Кинули на полмиллиона. Одно из предприятий города Ковров стало жертвой мошенников. По данным интернет-портала iковров.ру, всё началось со звонка директору организации от некоего Дмитрия Александровича. По мобильному телефону, а после и по электронной почте, мужчина представился работником министерства культуры РФ и предложил руководителю предприятия принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве культурного центра в посёлке Гусь-Хрустального района.

"Кинули" на полмиллиона. Одно из предприятий города Ковров стало жертвой мошенников. По данным интернет-портала iковров.ру, всё началось со звонка директору организации от некоего Дмитрия Александровича. По мобильному телефону, а после и по электронной почте, мужчина представился работником министерства культуры РФ и предложил руководителю предприятия принять участие в качестве генерального подрядчика в строительстве культурного центра в посёлке Гусь-Хрустального района. За 520 тысяч рублей мужчина гарантировал компании победу на торгах. В итоге деньги директор перечислил, но объект выиграл другой подрядчик. Позже выяснилось, что в министерстве культуры работника с именем Дмитрий Александрович в штате нет. И теперь его ищут правоохранители.