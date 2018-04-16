Дымка и запах гари, на которые вечером 15 апреля и утром 16 апреля жаловались жители некоторых районов Москвы, могут быть связаны с возможными поджогами прошлогодней травы, считают в Мосэкомониторинге.

Дымка и запах гари, на которые вечером 15 апреля и утром 16 апреля жаловались жители некоторых районов Москвы, могут быть связаны с возможными поджогами прошлогодней травы, считают в Мосэкомониторинге."Ряд станций на окраине столицы зафиксировали кратковременное превышение норматива по содержанию в атмосферном воздухе взвешенных частиц PM10, что может быть связано со случаями поджогов сухой травы на прилегающих территориях", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.В настоящее время в среднем уровень концентрации мелкодисперсных частиц сверхмалого размера PM10 в столичном воздухе находится в пределах нормы, отметили в Мосэкомониторинге.Накануне вечером на неприятный запах гари жаловались жители районов Медведково, Новогиреево, Перово, Жулебино, а также подмосковного города Реутов. Дымка также окутала часть МКАДа.