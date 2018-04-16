Злоумышленник просмотрел в Интернете видеоролики о том, как устанавливаются и снимаются фары в автомашинах, разобрался в схеме действий и совершил противоправные деяния...

«Оперуполномоченные ОМВД России по району Перово задержали приезжего мужчину, подозреваемого в кражах из автомобилей», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В службу «102» поступило сообщение о краже автомобильных фар. Потерпевшая сообщила, что утром, подойдя к своей автомашине марки «Фольксваген Таурег», припаркованной ранее возле одного из домов по Новогиреевской улице, она обнаружила пропажу двух передних фар. Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на 3-й Владимирской улице. Им оказался 29-летний уроженец ближнего зарубежья. Похищенные фары были обнаружены и изъяты из холодильника в квартире задержанного.Сотрудниками полиции установлена также причастность мужчины к совершению кражи видеорегистратора из автомашины «Фольксваген Тигуан», припаркованной на 3-й Владимирской улице.Как выяснилось, злоумышленник просмотрел в Интернете различные видеоролики о том, как устанавливаются и снимаются фары в автомашинах указанной марки, разобрался в схеме действий и совершил противоправные деяния.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по району Перово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73