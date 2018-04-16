В матче 31 тура чемпионата России в ФНЛ между воронежским Факелом и Лучом-Энергией из Владивостока на скамейке гостей появился живой петух. Птицу бросил кто-то из болельщиков приморского клуба.

В матче 31 тура чемпионата России в ФНЛ между воронежским "Факелом" и "Лучом-Энергией" из Владивостока на скамейке гостей появился живой петух. Птицу бросил кто-то из болельщиков приморского клуба.Между тренером "Луча" Александром Григоряном и болельщиками клуба существует конфликт. Фанаты часто оскорбляют тренера и требуют его отставки. Григорян однажды назвал своих обидчиков петухами. Не исключено, что появление петуха возле скамейки запасных стало продолжением войны между тренером и болельщиками. Александр Григорян не пришел на послематчевую пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие.Эпизод с появление петуха был внесен в протокол матча. Инцидент будет рассмотрен КДК в ближайшее время.