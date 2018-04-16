При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты 3 плитки гашиша, массой около 285 граммов...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО задержали жителя Московской области по подозрению в хранении наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК УВД по ЗАО на Нарофоминской улице задержали 26-летнего жителя Московской области, подозреваемого в незаконном хранении гашиша. При личном досмотре у мужчины обнаружены и изъяты 3 плитки спрессованного вещества коричневого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое является наркотическим средством — гашишем, массой около 285 граммов.Следственным отделением ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39