Отец российской от-кутюр Вячеслав Зайцев уже несколько лет возглавляет жюри недели моды Estet Fashion Week. В этом году маэстро ждал дефиле с особым волнением, ведь планировался показ его последней коллекции.

Отец российской от-кутюр Вячеслав Зайцев уже несколько лет возглавляет жюри недели моды Estet Fashion Week. В этом году маэстро ждал дефиле с особым волнением, ведь планировался показ его последней коллекции.Модельера под руки вывел на сцену, усадили в кресло-трон и... забыли о нем! Целый час, как рассказывают возмущенные зрители, 80-летний смиренно Зайцев сидел и ждал, пока приедут опаздывающие именитые гости. "Стыдобища!" – возмущались люди. – Маэстро ведь тяжело болен!"Как напоминает , Зайцев страдает от болезни Паркинсона – хронического недуга, характерного для пожилых людей, связанного с гибелью нервных клеток.Это серьезное повреждение центральной нервной системы, когда человек теряет контроль над своими движениями, что постепенно приводит к дрожанию рук и ног, нарушению мимики и инвалидности.Поэтому, видимо, так изменилось и лицо Зайцева – многие считают, что он стал похож на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.У мэтра не в порядке и суставы. Несколько лет назад он перенес операцию – ему поставили титановый протез, чтобы он не испытывал боли при ходьбе.Решение проститься с миром высокой моды Зайцев принял по состоянию здоровья. Ведь в каждой коллекции Haute Couture должно быть представлено не менее 35 моделей, которые объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона. Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель, отшитая членом Синдиката Высокой моды, в котором состоит Зайцев, требует обычно 100-400 часов работы. А в столь почтенном, как у российского модельера, возрасте, кроить и шить уже не очень просто.