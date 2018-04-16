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<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-nazvany-ceny-na-obnovlennyj-flagman-infiniti-on-podorozhal-na-million.html" target="_blank">Названы цены на обновленный флагман Infiniti (он подорожал на миллион!)</a> - Компания Infiniti провела модернизацию премиального внедорожника QX80. Обновленный флагман приехал в Россию в двух комплектациях, получил щедрый набор базового оборудования и неслабо подорожал.