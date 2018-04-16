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<a href="http://33live.ru/novosti/16-04-2018-nazvany-regiony-rossii-gde-aktivnee-vsego-skupayut-avtomobili.html" target="_blank">Названы регионы России, где активнее всего скупают автомобили</a> - Российский авторынок новых легковушек помалу растет, хотя сами продажи размазаны по стране неравномерно. Выяснилось, что почти четверть всех новых машин в РФ скупают жители Москвы и Подмосковья.