Лариса Гузеева обнародовала видео, на котором запечатлена ее единственная дочь Леля. Многочисленные поклонники пришли в восторг от красоты девушки.

Лариса Гузеева обнародовала видео, на котором запечатлена ее единственная дочь Леля. Многочисленные поклонники пришли в восторг от красоты девушки.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лариса Гузеева не только публикует собственные фотографии, но и с радостью делится с многочисленными подписчиками снимками сына и дочери. Так, актриса выложила запись, на которой снята ее 17-летняя дочь Леля. Девушка, которая предпочитает экспериментировать со своей внешностью, на сей раз ограничилась лишь кольцом в носу."Нескромно, но факт. С мелатонином у моей Лели все в порядке", – сообщила Гузеева. Дальше пост содержал явную рекламу, однако даже это обстоятельство не остудило пыл многочисленных поклонников популярной актрисы. А причина в том, что юная дочь Ларисы выросла настоящей красавицей.Подписчики рассыпались в комплиментах. "Очень красивая!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автотов сохранены. – Прим.ред.)", "Похожа, красатой , на маму ! Пусть будет счастлива !", "Какая она красивая!!!! как и мама и шикарна!!", "Какая же она шикарная, Ларисаааааа...😍😍😍 Благородные черты лица, такая кайфовая юность в ней всей. Божечки, золотое время😍 Пусть ЖИВЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!😚", "Мини-Лариса! Уверена, никто сейчас не смотрит не шторы!😂 Красотка!", "Боже! Как она на Вас похожа! Неземная красота", – высказались пользователи Сети.Ранее наследница Ларисы Гузеевой снялась в провокационном видео, ставшим хитом за считанные минуты. "Одна дома! Всем хорошего настроения!" – подписала публикацию Гузеева.На опубликованных кадрах видно, как Леля исполняет зажигательный танец.Отметим, Лариса Гузеева с дочерью вместе посещают светские мероприятия, однако делают это крайне редко. Примечательно, что долгое время воспитанием Лели по большей части занималась бабушка: у телеведущей не всегда хватало времени на семью из-за бурной карьеры.