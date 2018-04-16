Музыкант и бизнесмен Игорь Сандлер устроил вечеринку, на которой выступили многие именитые и только делающие первые шаги артисты. Но главной звездой вечера стал старший внук Аллы Пугачевой.

Музыкант и бизнесмен Игорь Сандлер устроил вечеринку, на которой выступили многие именитые и только делающие первые шаги артисты. Но главной звездой вечера стал старший внук Аллы Пугачевой.Всю ночь Никита Пресняков выпивал и ворковал со знаменитым музыкальным критиком Сергеем Соседовым. А под утро, когда всех попросили на выход, подбил Сергея поехать с ним в караоке, где до утра демонстрировал свои таланты. Вокальные, разумеется. Было горячо!"Никита меня приятно удивил, – улыбается Соседов. – Он оказался очень умным парнем, естественным и открытым. Над ним не довлели какие-то истории его семьи. Когда я обмолвился, что его бабушке Алле Пугачевой уже пора не петь, а думать о вечном, он вообще никак не отреагировал. Ее творчество Никите, похоже, совершенно безразлично. "На хрен сдалась эта бабка! – читалось в его глазах. Ну, имел когда-то успех. И шут с ней!""Попытки Никиты Преснякова реализовать себя заслуживают уважения. Другой бы на его месте особо не парился. Лабал бы попсовые песенки, как вся его семья. Все равно его жизнь была бы абсолютно устроена. А он хочет найти что-то свое. Что из этого выйдет – покажет время", – цитирует СоседоваНапомним, от острого на язык Сергея не раз доставалось Примадонне. "То, что она сейчас делает, это непозволительно для такой певицы, которая была на таком пьедестале. Непозволительно так падать, так низко. Нельзя выходить на сцену, когда у тебя уже несмыкание связок, когда петь явно нечем, тембра того уже нет, грудных нот уже нет ярких, пугачевских. Голос плоский сейчас. Я смотрю и краснею. Мне за нее стыдно. Почему она не может закончить карьеру? Она не понимает, что те песни, которые она сегодня поет, не уровень ее. Это репертуар, который подошел бы Ольге Бузовой, но никак не Пугачевой", – заявил музыкальный критик.